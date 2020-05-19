北部雨沒很大？　吳聖宇一張圖說原因：雨還有得下！請提高警覺

▲吳聖宇用紅線畫出兩個楔型雲（煙囪雲）。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今天（19日）早上北部的雨沒有很大，果然馬上就開始有人質疑梅雨沒那麼厲害。他解釋原因，並提醒雨還有得下，請大家持續提高警覺。

豪雨特報：雲林縣

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大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、澎湖縣

氣象局對15縣市發布豪大雨特報，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今雲林縣有局部大雨或豪雨，台南以北、宜蘭及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。水利署也對雲林縣、台南市發布「一級淹水警戒」。

▼梅雨鋒面滯留在台灣上空。（圖／氣象局）

▼今晨0時至10時累積雨量圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，今鋒面逐漸由北往南緩慢移動並近似滯留，整體上全台天氣皆不穩定，各地均有陣雨或雷雨，花東空檔時間稍多，西半部地區降雨狀況較持續，雨勢亦較具規模，整體均有大雨或豪雨發生機會。

氣象局指出，而由於鋒面帶上易有中尺度對流發生，範圍時間區域皆在鋒面附近，惟生成過程及發展動態具隨機性，氣象局將持續密切守視，並於預期對流系統發展可能伴隨較強對流性降雨即將出現時，以特報、即時訊息等滾動式資訊隨時更新提醒，請多加留意氣象局發布的最新天氣即時資訊。

吳聖宇在臉書說，今早北部的雨沒有很大，果然馬上就開始有人質疑梅雨沒那麼厲害，其實只是中小尺度對流系統差了一點點，沒有進來到陸地上；海峽北部這個楔型雲（煙囪雲） 距離沿海不過幾十公里，東北部外海也有一個。

吳聖宇指出，這種系統進來的話，時雨量都會相當驚人，沒進來的話則是運氣很好；而且後續梅雨鋒面還要影響很多天，在台灣附近南北徘徊，雨還有得下，請大家持續提高警覺。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）