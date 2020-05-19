快訊／氣象局升級豪雨特報！15縣市防豪大雨　雲林一級淹水警戒

記者陳俊宏／台北報導

豪雨特報！中央氣象局將雲林縣的「大雨特報」升級「豪雨特報」，另14縣市持續發布大雨特報。氣象局說，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今天（19日）雲林縣有局部大雨或豪雨，台南以北、宜蘭及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。水利署也對雲林縣麥寮鄉發布「一級淹水警戒」。

▲今起要慎防致災性降雨。（圖／氣象局）

請繼續往下閱讀...

豪雨特報：雲林縣

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、澎湖縣

氣象局也針對彰化縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時。氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨鋒面掛在台灣北部海面，持續南下影響，台灣海峽對流不斷移入西半部，西半部和東北部有一陣陣雷雨，但還是有空檔；今各地氣溫約30度，低一些約26至28度。

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▼雲林縣一級淹水警戒。（點圖可放大／翻攝水利署網站）

官欣平提醒，今到周末鋒面影響，鋒面附近對流消消長長，但中尺度對流比較難預估發展位置，全台有一陣陣雨勢，要防局部大雨或豪雨；其中周四至周六西南風有增強趨勢，更有利於劇烈天氣發展，會比今和周三更頻繁出現。

官欣平說，這波鋒面徘徊比較久，偏向周六以後移往南段，甚至慢慢到巴士海峽，屆時北部雨勢會比南部稍微舒緩，但仍易有劇烈天氣出現。