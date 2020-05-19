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漁民駕舢舨不熟地形擱淺沙灘　海巡協助脫困

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▲漁民不熟悉當地潮流及地形，才發生漁船進水及擱淺情事，最後在海巡人員援助下成功脫困，船員對海巡人員協助表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲漁民不熟悉當地潮流及地形，才發生漁船進水及擱淺情事，最後在海巡人員援助下成功脫困，船員對海巡人員協助表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊5月18日下午3時許，接獲海巡署第六巡防區通報，表示有船長以118報案，稱其駕駛漁船於高雄市彌陀漁港西北方0.6浬處因漁船進水有安全疑虞請求協助，海巡人員馬上出艇成功救援。

▲漁民不熟悉當地潮流及地形，才發生漁船進水及擱淺情事，最後在海巡人員援助下成功脫困，船員對海巡人員協助表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲漁民不熟悉當地潮流及地形，才發生漁船進水及擱淺情事，最後在海巡人員援助下成功脫困，船員對海巡人員協助表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡11岸巡隊指出，5月18日下午3時許，南部分署第六巡防區獲報後，立即啟動救援機制，動員第11岸巡隊岸際勤務兵力及90P橡皮艇前往現場實施岸海救援，另向南部分署第三無人機區隊申請派遣無人機至現場海域實施空中偵搜，共計動員1艇5車19人，所幸後續由彌陀安檢所外勤人員，於高雄市彌陀區文安橋北岸處發現一艘漁船載浮載沉飄向岸際，趕赴至現場馳援，確認為待援漁船，並檢視船體也未發現破損及漏油情形，經海巡人員關心及瞭解，得知因不熟悉當地潮流及地形，才發生漁船進水及擱淺情事，最後在海巡人員援助下成功脫困，船員對海巡人員協助表達感謝。

▲漁民不熟悉當地潮流及地形，才發生漁船進水及擱淺情事，最後在海巡人員援助下成功脫困，船員對海巡人員協助表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示：秉持「為民服務，當仁不讓」、「時間即生命，速度即希望」之精神，民眾如於岸際發生或發現任何急難情事，隨時都可撥打海巡署「118」服務專線。

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