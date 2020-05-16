▲ 黃蜂颱風逐步逼近，台東第13岸巡隊戒備柔性勸離 。（圖／第13岸巡隊提供）

記者楊鈞典／台東報導

今年第1號颱風「黃蜂」逼近台灣，中央氣象局已於16日上午11點30分發布海上颱風警報。受颱風外圍環流及地形影響，東部沿海地區有強陣風及長浪發生，台東縣政府雖未發布禁(限)制公告，海巡署第13岸巡隊將與轄區內警政、消防等單位密切配合，並派出人員對東部海岸人群易聚集或從事觀浪戲水熱門區域如三仙台、金樽海灘、海濱公園、伽路蘭休息區、小野柳、曙光公園等處加強對民眾實施柔性勸導工作，以保障民眾生命財產安全。



台東地區近來發生多起民眾因水域活動時不幸溺水事件，每逢颱風來臨前夕，東部海岸線總會聚集不少民眾逗留觀浪及戲水，容易發生遭猛浪捲入而導致生命安全受到威脅；當颱風威脅程度增加時，台東縣政府將成立災害應變中心並發布禁(限)制公告，海巡單位針對沿岸管制區域將拉設封鎖線並實施強制勸離，防止民眾進入沿海岸際危險區域。

第13岸巡隊呼籲民眾，颱風來襲期間切勿前往岸際及港區逗留觀浪或從事其他水上活動，如民眾擅闖管制區域經勸導不離去者，可依災害防救法處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；若於海邊、岸際發現任何危難狀況需協助，請撥海巡署報案專線「118」，海巡署將立即派員前往處置。

►夏季保濕的秘密