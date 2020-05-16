黃蜂颱風逼近恐引發長浪！　海巡柔性勸導勿逗留海邊

▲▼第一二岸巡隊於旅遊戲水熱點，對岸際民眾加強柔性勸導，勿靠近海邊發生意外。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

輕度颱風「黃蜂」來襲，中央氣象局已發布海上颱風警報，目前花蓮縣政府雖未發布禁（限）制公告，為確保民眾生命財產安全，東部分署第一二岸巡隊16日在轄區內旅遊戲水熱點，如崇德海灘、七星潭及石梯坪等熱門區域，對岸際民眾加強實施柔性勸導切勿靠近海邊，避免民眾發生意外。





第一二岸巡表示，颱風目前位於鵝鑾鼻南方海面以北北東方向移動，因暴風圈逐漸接近，其颱風外園環流影響恐造成東半部沿海地區有長浪發生，為避免遊客因遊憩、戲水或觀浪不慎遭浪吞噬等意外發生，已派遣人員前往岸際實施柔性口頭勸導，以確保民眾生命財產安全。

海巡單位指出，未來在花蓮縣政府發布禁（限）制公告後，將針對沿岸禁（限）制公告區域拉設封鎖線，防止民眾進入，同時，颱風期間將全力配合花蓮縣災害應編中心實施防颱工作，並與轄區內警政、消防等單位保持密切聯繫，以掌握颱風最新動態。





第一二岸巡隊呼籲，民眾於颱風期間避免外出到海邊觀浪，並在家做好防颱措施，若民眾擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；另外，民眾若有任何需要救助之情事，皆可撥打海巡報案專線118，海巡署將立即派員協助處理。

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