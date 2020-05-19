國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）譴責WHO不讓台灣與會，再度損害信譽。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

儘管台灣在防堵新冠肺炎（COVID-19）做出的努力全球有目共睹，但是今年依舊再度缺席世界衛生大會（WHA）。對此美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）譴責世界衛生組織（WHO），將台灣排除在外的舉動，在一次損害組織的信譽。

根據《法新社》報導，蓬佩奧表示，WHO總幹事譚德塞擁有一切法律權力，可以開先例將台灣納入會議，然而他卻選擇屈服於中國的壓力，拒絕邀請台灣，「總幹事缺乏獨立性，剝奪了能在大會中，汲取台灣在因應大流行疾病方面彙整的專業科學知識與經驗，並在世界最需要的時候，進一步損害了世衛組織的信譽和效力」

台灣與大流行病的戰鬥取得了重大的成功，儘管與中國相距不遠，而且還有緊密的商業連結，但是只有7人死亡，400多例感染。

▲蓬佩奧大讚台灣，採取了公開透明並尋求國際合作的方式成功防疫。（圖／指揮中心提供）



蓬佩奧強調，中國為了壓制與使輿論沉默採取了惡意的行動，相較於台灣採取公開透明與尋求國際合作的方式，反而暴露了他們的空洞，並使中國與台灣的差異更加明顯。

蓬佩奧說，台灣是世界模範公民，中國則保留了有關於病毒起源的重要訊息。

另外蓬佩奧還在推特上發文稱讚，毫無疑問，台灣是目前為止致力於遏制新冠肺炎最成功的國家之一，像台灣這樣的透明、創新、充滿活力的民主國家，總能對流行病做出更快更有效的反應。

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