2500米高空跳下！女大生「穿裝滑翔」秒失聯…被起底是極限運動女神

▲女大生直升機跳下失聯，被起底是極限運動女神。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸北京一名女大生日前前往湖南省張家界參加極限運動，從2500公尺的高空穿著飛鼠裝跳下，進行飛鼠裝滑翔運動，不料她在滑翔過程中偏離計畫路線，導致失聯，至今已有5天，讓家人相當崩潰。事後，也有人起底這名女大生，原來是大陸極限運動圈的女神。

綜合陸媒報導，張家界天門山風景區16日發布了《關於512女翼裝飛行員失聯情況通報》，北京某傳媒公司12日在天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，當時有2名飛行員從飛行高度2500公尺的直升機上跳下，進行高空翼裝飛行，沒想到其中一名女飛行員突然偏離計畫路線，隨後失聯。

▼女大生跳下直升機失聯，讓家人、夥伴相當擔憂。（圖／翻攝《網易新聞》）



事件發生後，攝影組、天門山景區立刻調動2架直升機、多架無人直升機搜查，在可能降落的地點進行地毯式搜尋。不過，儘管出動許多人力，仍沒有找到該名女運動員的蹤跡。

天門山風景區發布的通報中提到，由於女飛行員跳下時，身上沒有攜帶手機、GPS等設備，加上連日降雨，山區內能見度低，地形又複雜，搜救工作相當困難，目前已有政府部門、專業救援團隊加入搜救，希望能盡快找到女飛行員。

事後，有網友依照女飛行員的髮型、身材，赫然發現失蹤的竟是24歲的劉姓女大學生，而劉女平常熱愛極限運動，加上經驗豐富，在大陸屬於「大神級」的水準，又被封為「極限運動女神」。

不過，截至16日為止，搜救隊仍未傳出尋獲劉女的消息，救援工作無法停止，也讓劉女的母親相當擔憂。

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▼劉女熱愛極限運動，是大陸極限運動圈的女神。（圖／翻攝《網易新聞》）

