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技術排名前5！女大生翼裝飛行失聯…閨蜜淚訴真相：她根本不該在那

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▲▼女大生跳下失聯。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲女大生跳下失聯，閨密揭真相。（圖／翻攝《網易新聞》）

記者柯振中／綜合報導

大陸北京24歲的劉姓女大生到張家界天門山進行翼裝飛行，不料過程偏離計畫路線，失蹤至今已6日，讓家人、親友相當崩潰。事後，劉女的朋友出面說明，劉女有著豐富的翼裝飛行、跳傘經驗，在國內的女性技術排行可以算前5名，但依照這次的場地來看，經驗還是明顯不足，「我認為她不應該出現在那裡。」

綜合陸媒報導，張家界天門山風景區16日發布了《關於512女翼裝飛行員失聯情況通報》，北京某傳媒公司12日在天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，當時有2名飛行員從飛行高度2500公尺的直升機上跳下，進行高空翼裝飛行，沒想到其中一名女飛行員突然偏離計畫路線，隨後失聯。

▼女大生跳下失聯，被起底是大陸極限運動圈女神。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼女大生跳下失聯。（圖／翻攝《網易新聞》）

劉女的閨蜜好友王飛（化名）說明，劉女接觸翼裝飛行將近3年，有600多次的跳傘經驗，依據跳傘協會的證照劃分等級，雖然劉女拿的證照屬於「A、B、C、D」中的C級，但實際上早有D級的能力，等於是教練的水準。

王飛提到，她的翼裝技術與劉女相比，差了許多，劉女的技術在國內極限運動圈的女性排名位列前五，但其實還有個原因，國內玩翼裝飛行的人少，以天門山這個場地來看，劉女的經驗明顯不足，「我認為她不應該出現在那裡。」

王飛說明，出示以前，劉女完成數次試跳，但以高度來看，2500公尺不算低空，不過當地地形複雜，若脫離既定路線，可能瞬間變成低空，導致危險性幾何倍數增加，「我估計我一輩子都不敢去那裡進行翼裝飛行。」

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