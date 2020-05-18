泰國航空7年虧損920億元　將向法院聲請「破產重組」

▲泰國航空創立於1960年，隸屬於星空聯盟。（圖／翻攝自Thai Airways）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到疫情影響，泰國國際航空深陷財務危機，負債粗估高達920億泰銖（約台幣917億元）。泰國政府發言人娜盧孟（Narumon Pinyosinwat）在18日宣布，泰國政府已經同意泰航的重組計畫，等待明天（19日）內閣批准後，泰航就可以向破產法院聲請重整。

根據《路透社》報導，除了2016年之外，泰航自2012年開始年年虧損，在新冠肺炎疫情爆發前就已經出現財務危機。根據泰國法律規定，債權人、債務人和國營企業可以向破產法院聲請破產重組，在法院的主持下，由債務人與債權人達成協議，制定重組計劃，規定在一定期限內，債務人按一定方式全部或部分償清債務，同時可以繼續經營其業務。

Thai govt to go to bankruptcy court with Thai Airways rehab planhttps://t.co/GRRzCFlDPt https://t.co/GRRzCFlDPt — StarBiz (@starbizmy) May 18, 2020

破產法的專家維查·馬哈庫（Vicha Mahakul）透露，泰航作為國營企業，有51％的股權歸財政部所有，所以破產的相關程序也要通過財政部批准，後續程序才能啟動。

泰國航空的股價在18日大跌14.94%至每股4.1泰銖，直到5月底之前，泰國國內仍會處於緊急狀態，泰航大部分的航班也都面臨到取消的命運。馬哈庫強調，重整計畫必須明確指出公司將如何恢復營運，並選出一個有能力的新領導者，「新領導是整個重整計畫的關鍵。」