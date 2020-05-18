快訊／總統府：邱國正留任國安局長　Kolas轉任府發言人

記者陶本和／台北報導

總統府18日下午舉行記者會，總統府發言人黃重諺宣布，由前立法院長蘇嘉全接任總統府秘書長一職，而國安會秘書長李大維則轉任海基會董事長，遺缺由金管會主委顧立雄接掌；另外國安局長邱國正確定留任，現任行政院發言人Kolas Yotaka則轉任總統府發言人。

▲國安局長邱國正確定留任。（圖／記者李毓康攝）



黃重諺表示，在新任國安會秘書長部分，新任的國家安全會議秘書長顧立雄，除了是國內知名律師，長期專注人權關懷，歷任立法委員、不當黨產處理委員會主任委員、金管會主任委員，學經歷俱優。

他強調，現代國家安全事務浩繁，橫跨諸多領域，特別包括金融、經濟安全等也是當前國安領域重要事項；因此，蔡英文邀請顧立雄擔任這項工作，主要考量顧秘書長具備的三項特質：首先，是豐富的法律專業，處理國安事務需要健全的法律基礎；第二，是系統整合的能力，顧立雄先生在金管會的領導已經證明；第三，是總統的信任與默契。

黃重諺表示，蔡英文希望借重顧立雄的長才，在未來襄助各項國家安全事務的辦理，相信以顧立雄在金管會的歷練及表現，他有能力領導一群與來自不同領域的專業人士，必且突破框架把問題解決。

在海基會董事長部分，黃重諺說，原任國家安全會議秘書長的李大維，將出任財團法人海峽交流基金會董事長，李大維是聲望卓著的外交家，長期以來在國際事務、外交工作的推動上有傑出表現，擔任國家安全會議秘書長以來，對於各項包括國際、兩岸、國防等國安事務的推展上，更有卓著貢獻，聲望卓著。

在國家安全局長方面，黃重諺表示，現任的邱國正留任，他有完整的軍事資歷，過去在軍中以「治軍嚴謹」聞名，也是台灣第一位獲選列入「美國陸軍戰爭學院名人堂」的將官。蔡英文肯定邱國正在過去這段時間以來的表現，也期許他繼續在崗位上努力，帶領國安局因應種種國安挑戰。

另外，在總統府的其他人事部分，黃重諺指出，也將邀請原行政院發言人Kolas Yotaka來出任總統府發言人一職。Kolas 歷任賴清德院長、蘇貞昌院長兩任行政院長的發言人，過去擔任過桃園市政府原民局長、立法委員，歷練過地方與中央，熟悉原民及各項議題，也有豐富的國際事務經驗。除了是第一位原住民族出身的行政院發言人，她也將是第一位原住民族出身的總統發言人。

▼行政院發言人Kolas Yotaka轉任總統府發言人。（圖／記者李毓康攝）



【520府院新人事】

總統府秘書長 陳菊不續任，由蘇嘉全接任

國安局長 邱國正續任

國安會秘書長 李大維不續任，由顧立雄接任

行政院長 蘇貞昌，留任

行政院發言人 Kolas Yotaka轉任總統府發言人

內政部長 徐國勇，留任

外交部長 吳釗燮，留任

財政部長 蘇建榮，留任

教育部長 潘文忠，留任

經濟部長 沈榮津，留任

交通部長 林佳龍，留任

衛福部長 陳時中，留任

勞動部長 許銘春，留任

環保署長 張子敬，留任

國防部長 嚴德發，留任

法務部長 蔡清祥，留任

農委會主委 陳吉仲，留任

原能會主委 謝曉星，留任

陸委會主委 陳明通，留任

退輔會主委 馮世寬，留任

海委會主委 李仲威，留任

海基會董事長 姚人多不續任，由李大維接任

原民會主委 夷將．拔路兒，留任

人事行政總處人事長 施能傑，留任

政務委員兼任工程會主委 吳澤成，留任

文化部長 鄭麗君不續任，由李永得接任

科技部長 陳良基不續任，由吳政忠接任

國發會主委 陳美伶不續任，由龔明鑫接任

金管會主委 顧立雄不續任，由黃天牧接任

客委會主委 李永得不續任，由楊長鎮接任

僑委會委員長 吳新興不續任，由童振源接任