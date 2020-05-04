徐巧芯批最大國安問題是邱國正　趙少康：我覺得他故意的

▲趙少康談邱國正。（圖／翻攝YouTube／少康戰情室）

記者黃巈禾／台北報導

國安局長邱國正日前在立法院脫口，北韓領導人金正恩生病，但金正恩1日現身，引發外界質疑國安局情報有誤。台北市議員徐巧芯在節目中痛批「最大的國安問題，可能就是國安局長本人」，主持人趙少康聽了後直說「我覺得他是故意的」。

徐巧芯在政論節目《少康戰情室》表示，邱國正都在硬拗，一開始被立委蔡適應問到時就說金正恩有病，「後來王定宇他今天跟我講的，他說他就去找了這個邱局長，跟他講說你不能這樣講，你要講說是由媒體、大眾輿論去推測出來的，所以他接下來又改成說這個是由媒體上面的一些資訊所推測出來的，不是因為我有什麼樣一個情資」。

徐巧芯指出，邱國正4日再被問到的時候，斬釘截鐵講金正恩就是有病，如果國安局不確定這個問題要不要回答，知道屬於機密，那就回答「不能透露」，「我們自己的國安局長，不知道是為了秀自己的情報線，還是怎麼樣，在民進黨立委質詢的時候，就把這個事情講出來，不管是不是你的情報是對的，你都不應該講」。

徐巧芯認為，北韓跟台灣不一樣，北韓是屬於極權國家，如果金正恩懷疑有人把機密洩漏出去，可能會放各種不同的消息，以狼人殺遊戲來說，從大家推下去講的邏輯，是可以回來找到蛛絲馬跡。

徐巧芯批評，「今天我們的國安局長這麼兩光」，好像知道一點事情就嘴巴守不住，被民進黨立委問，還自以為做球給對方，結果出包，然後還對國民黨立委不爽，「我覺得最大的國安問題，可能就是國安局長本人」。

趙少康聽完之後表示，「我要替國安局長講一句話，我覺得他是故意的，為了保護我們那一條線，如果我講實話，那條線就被抓了」。

趙少康話一說完，引起現場來賓哄堂大笑，資深媒體人陳鳳馨直說「你講這句話，你真心相信？」，一旁的國民黨副秘書長柯志恩笑說「我一點都不相信」。