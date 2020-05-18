陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作　網笑好刺激：口味超乎常人~

▲陸新景點「飛天之吻」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

現在的旅遊景點究竟有多拼？ 近期，重慶市武隆區白馬山上的兩座人形雕像紅了。一男一女兩座色彩鮮豔的巨型雕塑，從地面旋轉上升到高空「接吻」，他們掌中托起的兩座飛行島上，讓島中遊客也在空中相遇。網友吐槽，「雕塑像巨人上菜」、「醜出天際」、「設計師口味超乎常人」。

據《時代週報》報導，「飛天之吻」是計畫於今年6月正式開放，但在還未正式開放前，就已經在網路上紅了。這個項目屬於重慶市武隆區白馬山天尺情緣景區核心景點，高50多公尺，建立在1000多公尺高的懸崖上，是全球唯一的雙子互動式飛行島，遊客乘坐時可從空中俯瞰白馬山以及烏江景色。

它的主體造型以武隆當地民間傳說-白馬仙子與茶仙女的愛情故事為原型，相傳兩人因愛觸怒王母，受貶化為白馬、仙女兩座仙山，隔烏江而望不得團圓。

這個故事聽起來很淒美，可在最後呈現出的效果，非但沒有表現出神話傳說中的內涵，反而有些「煞風景」、「多少沾點土味」。

▲網友狂批太醜。（圖／翻攝自微博）

曝光照片中，裸露上身的白馬仙子、生硬的動作造型和極為鮮豔的配色，有網友吐槽，「真是高大醜俗的人造景點，仙女和王子造型表情，」、「國內土味景點大軍再添一員」。但也有網友竟稱「竟然很想去體驗一下」，覺得「刺激過癮」，甚至「跪求」攻略。

不過，更多的網友吐槽的是此設計「設計僵硬」，戲稱為「迷惑行為」，「本來產品體驗是可以的，千米懸崖，又是高空遊覽，但是這個外觀設計最後執行太弱了。」

▲設計圖。（圖／翻攝自微博）

對於互聯網上的這些爭議，「飛天之吻」設計團隊負責人、北京綠維文旅綜合創意院楊凱院長表示，該項目落成的效果與原先的設計稿件並不一致，「在施工建設環節臨時出現的改動和調整，這也是我們沒有預見到的。」

楊凱還提供了原設計稿，在原創設計稿中，能看出主要差距在於底座與服飾的呈現上，實地落實形象主要是實面彩塑外形，設計稿中則是漸變鏤空帶有裝飾性的的孔板處理，會相當降低大體量的視覺壓迫感。

楊凱表示，「材質效果等跟原創設計差異很大，尤其是形式風格幾乎是對立性反差，目前的雕塑注重寫實，而設計中則更多是符合現代審美的半抽象式。」

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