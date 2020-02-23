景點解封陸民眾「戴口罩」出遊　西湖斷橋湧5000人...網驚：也太多

▲大陸西湖周邊景區解封後的遊客情況。（圖／中新社）

記者陳政錄／綜合報導

真的悶壞了！在各行各業陸續復工後，大陸各地知名景點也陸續「解封」，開放遊客入場，許多在家自我隔離多天的民眾紛紛不畏疫情，戴著口罩出遊。雖然出入口均須要量體溫檢測、登記訊息，但首個周末以西湖斷橋為例，一天遊客量就達5,100人次，從畫面來來看，不少地方都大排長龍，有網友看了直呼「真的沒問題嗎？」

新型冠狀病毒肺炎目前共造成全大陸7萬7,018人確診，2,444人死亡，但隨湖北以外省市新增病例數降低，全大陸治癒人數連續多天超過新增確診數，中共政府為維持社會正常運轉、經濟穩定運行，積極推動在做好防疫準備、提出申報的前提下，讓企業復工復產；內需市場方面，如浙江西湖、千島湖、洞頭半屏山和西安曲江等知名景點也陸續開放。





▲民眾排隊等待檢疫，以進入景區。（圖／中新社）

2月23、24日，大陸杭州著名的西湖景區，迎接周末首批遊客，並在各點的出入口處架設檢疫站點、限制遊客須戴口罩遊覽，據《中新社》等陸媒實地探查，景區客流量已經逐步恢復，包括杭州植物園半天進場人次超過2,000人，斷橋一天遊客量達5,100人次，有民眾更戴着口罩，與家人、親友在草地上野餐、嬉戲。

根據景區員工表示，以西湖景點為例，他們於上周四（20日）開始上班，前兩天停車場空車位還比較多，但開放後第一個周末，「（車位）基本上就滿了。」

▲封閉式管理時期，杭州街上超冷清。（圖／讀者提供）

報導稱，不少還未上班的市民，機會和孩子、家人一起到訪；有遊客表示，在家呆了近一個月，至當天才首次外出。但從大陸媒體拍攝的照片來看，西湖周邊景點雖然每個人都戴著口罩，但檢疫處各個排起長龍，等待入場時，仍有集聚感染的風險，有大陸網友就在微博上留言說，「這樣真的沒問題嗎」、「不管你去不去，反正我是不敢去」、「我想我還是再緩緩吧，比較安心。」

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