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遊客泰山看日出擠爆登山步道　瞬間人數超1.8萬延緩入山

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▲大陸五一小長假登泰山看日出湧現人潮。（圖／翻攝燃新聞）

▲大陸五一小長假登泰山看日出湧現人潮。（圖／翻攝燃新聞）

記者魏有德／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，大陸各地知名景區於五一小長假首日湧現人潮。其中，山東泰山的觀日出遊客自清晨便擠爆登山步道，遊客只能跟隨宛如潮水般的行進動線緩步前進。此外，位於四川的九寨溝景區也緊急對外宣布，今（1日）遊客數量已達10000人的流量最大峰值，呼籲民眾改去其他景點參觀。

▲泰山景區內遊客一度達到最高流量，遊客得緩步移動。（圖／翻攝燃新聞）

▲泰山景區內遊客一度達到最高流量，遊客得緩步移動。（圖／翻攝燃新聞）

《燃新聞》報導，泰山景區內，為看日出遊客排隊等候登泰山，景區現場擁擠不堪。據悉，泰山景區為避免肺炎疫情復燃，小長假期間，遊客瞬間最大承載量達到25%（1.8萬人）時啓動預警機制、延緩進山；單日達到最大承載量25%（2.9萬人）時暫停售票、限時進山。

泰山景區官網直播畫面顯示，景區內的南天門及唐摩崖景點，遊客雖仍絡繹不絕，但是已不見擁擠的人流。官網公告也指出，小長假期間，若天氣晴好遊客出山緩慢時，則會採取暫停2小時再開放的措施。景區同時使用全山廣播系統、「智慧景區」監控系統、無人機巡航等高科技手段，引導遊客合理遊覽，保證安全。

▲四川九寨溝景區達10000人旅遊峰值。（圖／翻攝智遊天府APP）

▲四川九寨溝景區達10000人旅遊峰值。（圖／翻攝智遊天府APP）

據根據四川省文旅廳「智游天府」預約平台顯示，5A級景區九寨溝今明兩日的門車票網路預售已達疫情防控期間的每日最大限量10000人次，景區建議未買到門票的遊客不要自行前往，可選擇錯峰遊覽或到其他景區觀光遊覽。

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