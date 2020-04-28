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「台灣失智人口」10年後將超過46萬人！南山人壽推首張失智保單　主打一次性給付

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▲失智症患者越來越多，南山人壽推出完整的失智保障。（圖／南山人壽提供）

▲失智症患者越來越多，南山人壽推出完整的失智保障。（圖／南山人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

根據台灣失智症協會資料推估，台灣在2031年失智人口將超過46萬人，等於每100人就有2人罹患失智症。南山人壽表示，除了高齡使功能退化，導致失智症的原因也包含壓力、情緒、意外、其他健康因素等，因此南山推出首張失智保單，提供民眾完整的失智風險保障。

據資料推算，台灣社會在未來的47年中，失智人口預計以平均每天增加36人、也就是每40分鐘增加1人，增速驚人。有鑑於此，南山人壽推出首張失智保單「南山人壽憶起幸福終身保險」（DMAL），為「享有完整失智保障的終身壽險」的設計，並擁有4大特色。

南山人壽表示，首先，提供齊全的失智保障範圍，並擴大理賠至中重度失智。目前市售關於失智症的嚴重特定傷病保險，僅保障嚴重阿茲海默症（臨床失智量表CDR評估達重度3分），但失智症不單僅有退化性失智，更有其他的疾病因子。

這張失智保單提供較齊全的保障範圍，涵蓋失智門診常見的阿茲海默症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症及血管性失智等，並擴大將中度失智症納入保障範圍（臨床失智量表CDR評估達中度2分以上）。

▲老人，退休，關懷，失智，老年。（圖／pixabay）

▲除了高齡使功能退化，導致失智症的原因也包含壓力、情緒、意外、其他健康因素等。（圖／pixabay）

其次，保險金一次性給付，提供最即時經濟幫助。南山人壽表示，這張失智保單強調「一次性」的保險金給付，可即時支應罹病初期最需要的額外經費，用以作為居家環境設備，如浴室、廚房、門窗的改造等、添購行動輔具，以及可能要聘請專業照護人力等意外支出，一次性領取全額保險金後，可讓家人或藉由信託妥善運用該筆保險金。

第三，若未罹患失智症也有壽險保障。也就是說，這張失智保單結合終身壽險的保障，提供身故及完全失能的保障，即使沒有罹患失智症，仍有壽險可留給家人，提升保費的效益。

最後，南山人壽則建議青壯族群投保，「越年輕，保費越經濟」，原因是一般的終身型壽險商品保費普遍不低，但青壯族群享有年齡的保費優勢，相同的保額下，越年輕投保，保費越經濟。

南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新指出，由於許多民眾的壽險保障並不高，而一般終身型的壽險商品，保費並不便宜，但青壯族群享有年齡的保費優勢，建議可及早準備，同時享有涵蓋失智疾病的加值保障。

陳維新表示，失智症是一種進行性退化的疾病，不同的病程階段，其實有不同的症狀及對應的照護需求，失智症患者及照護者在不同病程階段，會面臨到不同的生活變化，而有不同的準備和需求。

 
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