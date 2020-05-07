遭罵對女友態度差還被踢下床　男火大買刀揮刺！好友腹部中刀

▲男不滿好友訓斥又在摩鐵將他踢下床，竟買刀揮砍好友。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

摩鐵濺血！葉姓、吳姓男子與3名女性友人到夜店狂歡，7日接著入住摩鐵續攤，在床上睡著的酒醉葉男疑似不滿吳男將他踢下床，竟外出買刀，朝吳男揮刺腹部，當場濺血。雖然沒有生命危險，但在場的幾名女子都嚇得花容失色。警方表示，將釐清葉男動機，依法究辦。

第二警分局立人派出所今天凌晨6點多獲報，北平路一家汽車旅館內有糾紛，民眾受傷。員警立刻到場，發現有一名男子腹部及雙手遭刀劃傷，現場血跡斑斑，立刻通知消防局派遣救護車，將受傷的吳姓男子送醫治療，所幸無生命危險。警方也將行兇的葉姓男子上銬，連同兇刀及在場3名女子全都帶回派出所。

據了解，在摩鐵內的2男3女是認識多年的朋友，其中包含葉男與葉男女友，一行人相約今天凌晨1點到西屯區一家夜店喝酒狂歡，到4點多才續攤改到這家摩鐵。入住後，葉男因酒醉睡在床上，直到凌晨6點左右，葉男疑遭吳男踹下床清醒。

由於吳男在夜店時看到葉男對女友的口氣和態度不佳，身材壯碩的吳男還訓斥他一下。葉男可能因此心生不滿，加上在摩鐵遭吳踹下床，才會跑出去買水果刀報復。

警方表示，葉男帶水果刀回摩鐵就與吳男理論爭執，接著就亮出水果刀，朝吳男揮砍，造成吳男腹部與雙手都有刀傷，所幸未傷及要害，沒有生命危險。將持續釐清，並依法送辦。

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