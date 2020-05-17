轉彎自撞駕駛棄車「神秘消失」　他17小時後現身：回家睡覺去...酒測零

記者李忠憲／台中報導

白姓男子清晨開車轉彎時自撞中央分隔島，車卡在外側車道，竟未設置警示標示竟自己離開。他隔17小時才到案，辯稱有聯繫修配廠，因「想睡覺」才回家，理由十分不合理。但他酒測值為0，警方雖排除酒駕，仍依《道路交通管理處罰條例》對他開罰最高3000元，並可吊扣最多3個月駕照。

▲小客車停在外側車道上卻沒有駕駛，警方先放交通錐，以防二度車禍。（圖／民眾提供）

第三警分局交通分隊上月某日清晨5點半接獲民眾報案稱，有一輛白色小客車直接停放在東區進化路外側車道上，看起來是有發生車禍，但車上卻沒人。警方立刻到場發現，該車左前方有嚴重撞擊痕跡，左前輪嚴重歪斜，車在馬路上卻無人處理，也沒有放置安全警告標示，十分危險。

▲小客車自撞分隔道，左前輪整個歪斜。（圖／民眾提供）

▲小客車過彎自撞分隔道。（圖／民眾提供）

員警先在車輛後方設置安全錐，同時聯繫該車白姓車主，並調閱監視器了解狀況。監視器發現，該輛小客車從精武路轉進化路時，因擦撞中央分隔島彈開到路邊，車頭嚴重受損無法移動，駕駛竟就直接閃人。

開車肇事的32歲白姓男子一直到當天晚上10點半才到案，警方幫他做酒測，數值為0。他供稱，當時因為車速比較快，轉彎轉不過去擦撞分隔島，車子當下也不能開，只好將車留在現場。他也說，當時已去電修配廠請求協助拖吊，但因為自己太累，只想回家睡覺，才會離開現場。

三分局交通分隊長蔡興邦表示，白姓男子肇事後將車停在車道上，未放置警示標示，就自己離開，極可能造成二次車禍，輕忽其他用路人安全心態，讓人無法接受。警方依《道路交通管理處罰條例》第62條「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」，開罰並吊扣駕照，他也呼籲駕駛人，發生交通事故後，即使是自撞仍應依規定報案。

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