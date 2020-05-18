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上一次是3年前！少見「典型梅雨鋒面」曾釀災　鄭明典警告：豪大雨是特徵

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▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲少見的典型梅雨鋒面過去曾釀災，氣象局代理局長提醒，易有豪大雨是特徵。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

少見的典型梅雨鋒面將來襲！氣象局指出，周二起至周六鋒面將在台灣附近徘徊，要隨時留意局部性中小尺度對流雲系造成的短時強降雨。氣象局代理局長鄭明典也在臉書提醒，易有豪大雨是特徵。

氣象達人彭啟明指出，「典型梅雨鋒面」其實越來越少：上一次典型的梅雨鋒面，要追溯到2017年6月2日、6月17日，當時台灣都發生不少災情，而這次就是屬於相當典型的梅雨鋒面。

請繼續往下閱讀...

鄭明典今也在臉書轉發2012年談何謂典型、不典型的意思，事實上，梅雨季的鋒面都是梅雨鋒面，梅雨鋒面比較多的其實是移動性的鋒面。有時為了強調梅雨季鋒面和冬季或春季鋒面的差異，描述上會特別強調「滯留鋒」或「非斜壓性（鋒面前後溫差小）」等特徵，當成典型梅雨鋒面的基準。

在天氣預報上另有一種觀點，預報最擔心的還是豪大雨，所以有些討論場合，有些人會把「容易產生豪大雨」的梅雨鋒面，強調成典型梅雨鋒面，典型的意思其實是具有豪大雨事件的梅雨鋒面共同特徵。

鄭明典指出，到現在，還是有預報員會依實際天氣狀況符合示意圖內容的程度，來判斷梅雨鋒面夠不夠「典型」，而這種判斷是相似程度的判斷，不是一種「是」或「不是」的判斷。也因此，會有不典型、不太典型、有點味道、有點典型、很典型......等不同的形容詞。

另外，針對今早的雨勢，有不少人反應是很大的雨、超大的雨，鄭明典也PO圖解是，現在看看累積雨量，是不是有落差？氣象局豪雨特報的標準，指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上之降雨現象。他提醒，下一次看到氣象局發布豪雨特報，大家要對雨量「尊敬」一點，豪雨已經是很大很大的雨，豪雨以上還有大豪雨和超大豪雨，遇到了，就要小心因應！

▲▼大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

▲氣象局上午針對北台灣7縣市發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

氣象局今也解釋，每年5-6月影響台灣的鋒面都稱為梅雨鋒面，一般來說，梅雨季可能有移動性鋒面，但影響時間較短暫，而典型梅雨鋒面指的是鋒面在台灣附近滯留跟徘徊的狀況，影響時間長達3-4天以上。

典型梅雨鋒面是否容易致災？氣象局說，在鋒面徘徊情況下，降雨密集度增高，加上降雨強度相對比較強，地面排水可能會來不及因應，因此，要特別注意地面或低窪地區會有淹水狀況。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲梅雨鋒面至少影響6天，降雨最明顯時間點為周四至周六。（圖／中央氣象局）

至於未來一周天氣，氣象局表示，周一天氣型態屬於鋒面接近狀態，鋒面南側有比較強西南風，上午到下午這段時間將造成西半部東北部地區出現間歇短暫陣雨或雷雨。

周二到周六，將會是颱風附近滯留鋒面影響，鋒面在台灣附近徘徊，位置上會有小幅度偏北或偏南變動。隨著位置變動同時，也會有局部性中小尺度對流雲系造成短時強降雨，降雨強度可能很強。影響時間預計延續到周六，周日後鋒面開始往南移動到巴士海峽，各地天氣才會趨向穩定，影響預估有6天。

▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,溼冷,過馬路,寒流。（圖／記者李毓康攝）

▲孟加拉灣熱帶氣旋輸送水氣助攻，西半部要慎防梅雨鋒面帶來的強降雨。（圖／記者李毓康攝）

這波梅雨鋒面降雨最明顯時間點為周四至周六，在鋒面結構完整跟水氣充沛情況下，可能會出現規模大的局部性豪雨，各地降雨偏顯著，強度也偏強。其中，西半部降雨顯著程度會相對明顯，東北部也有局部性比較大降雨強度出現機率，不過，實際的降雨強度仍要隨最新預報資料逐步更新。

另外，氣象局也說，目前位於孟加拉灣存在的熱帶氣旋，在亞太地區就是颱風，氣象局說，熱帶氣旋這段時間扮演的角色，就是從孟加拉灣攜帶充沛水氣輸送，提供這次梅雨鋒面影響台灣的水氣供應程度，降雨情形評估上，以雨量偏多發生機率高。

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