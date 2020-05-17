渣夫大膽偷情嫂嫂！傳訊甜喊：好癢喔～　人妻忍10年↑崩潰…連女兒都知道

▲人妻發現丈夫偷情嫂嫂，心碎訴請離婚。（示意圖／視覺中國CEP）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名邱姓人妻發現簡姓丈夫與嫂嫂外遇後，便決定分居，結果在過年聚會中發現簡男仍與嫂嫂持續來往，還互稱對方「親愛的」，她內心崩潰，決定向法院訴請離婚。對此，桃園地院認為，簡男明顯與嫂嫂過於親密、曖昧，又對妻子不聞不問，判准離婚。

判決指出，邱女與簡男於1988年結婚，育有1子1女，卻在2014年間赫然發現簡男竟與嫂嫂有一腿，兩人不但會互傳曖昧訊息，甚至「爬到床上」，心碎搬回新竹娘家住，與簡男維持分居生活。

然而，她在過年喝酒之際，見喝醉的簡男拿出手機時查看一番，發現丈夫與嫂嫂竟還沒斷絕連絡，傳了「晚安了，我的最愛」、「親愛的，我在拼酒，打公關，人生不如意十之八九（酒），真的很可憐餒」、「少喝酒，愛妳喔！」、「我好癢喔」、「很多客人想上我」、「誰想上妳，這麼爛的人？妳的客人是哪裡人？」，邱女認為，這已非一般配偶可容忍程度，於是訴請離婚。

女兒當庭證稱，父母已分居10幾年，時常為了錢吵架，父親不常回家，也不過問母親狀況，她曾看到父親手機訊息跳出「約在哪個旅館」、「我想要」等親密對話。

對此，簡男經合法通知後，並未到庭說明，也沒有提出書狀聲明陳述，不過法官勘驗上述說詞，可確認兩造婚姻持續時，簡男無意經營關係，也對邱女不聞不問，還與嫂嫂有一腿，令邱女難以接受，認為判決離婚有據，最終判准離婚。

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