「一句話」讓5竹科女暈船！渣男交纏完偷錢開溜…討5萬嗆：不給就外流影片

▲男子約女網友到摩鐵開房，完事後卻趁機偷錢落跑，還恐嚇對方要付錢拿回「私密影片」，下場曝光。（示意圖／本報資料照）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹縣一名吳姓男子10年前才在交友軟體「愛情公寓」連續對4名竹科女子行竊遭判刑，孰料出獄後竟不知悔改，利用「同樣手法」再騙另一名竹科女子君君（化名）。吳男與君君共赴摩鐵開房，完事後趁君君洗澡時偷走現金、手機直接落跑，事後還恐嚇已拍下「私密影片」要求君君吐出遮羞費才肯罷手。

判決指出，吳男於2019年9月7日晚間認識君君，沒多久兩人隔日凌晨就赴摩鐵「開戰」，孰料，他卻趁君君洗澡不注意之際，偷走君君皮包內的「現金6500元及手機」，得手後直接開溜。君君洗完後發現吳男不告而別，再查看皮包後發現遭竊，隨即請摩鐵人員報警處理。

然而一星期後，君君突然收到吳男的訊息，指稱「手中握有君君的私密影片，支付5萬元，不付的話就寄影片到公司」，於是君君先報警，依約前往面交地點，把只塞有100元的信封交給吳男，結果吳男打開來發現僅100元，便恐嚇她要把私密片截圖傳到她公司網站，向她「加碼約定」一起到汽車旅館，以3萬元贖回手機、私密影片，結果又改到速食店，所幸經警方循線埋伏，順利逮獲吳男。

法官認為，吳男有多項詐欺、竊盜前科，不但曾偷拍女網友性愛片，10年前在「愛情公寓」上，以「我最瞧不起對女生不好的男人！」等甜言蜜語擄獲4名單身竹科女子芳心，行竊得逞，因而進出監獄多次，仍不知悔改，再用相同手法欺騙，考量吳男尚未與君君達成和解，行為又讓人心生畏懼，最終新竹地院分別依竊盜罪、恐嚇取財罪判吳男有期徒刑4月、8月，全案仍可上訴。

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