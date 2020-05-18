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預計2028年前替換T-45　美國海軍尋找航母新教練機

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▲▼T-45。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲與在航母上訓練的T-45不同，新型教練機主要部署在陸上基地。

記者晏筱珺／綜合報導

美國海軍於14日發表對於航母新教練機的要求案，希望在2028年前完成航母降落測試，來代替服役30多年的波音T-45蒼鷹，目前可能被選為替代的教練機有三種，分別為T-7A紅鷹（T-7A Red Hawk）、T-50A金鷹（T-50 Golden Eagle; T-50 골든이글）以及T-100教練機。

T-45是由美國麥道公司與英國宇航公司（BAE）1981年開始研發製作，於1988年4月16日完成首飛，1997年麥道公司與波音公司合併，成了T-45的母公司。

根據全球飛行網（Flight Global）報導，美國海軍希望能在2028年以前，找到適合的替代教練機，由於時程上相當急促，美國海軍將從現有的教練機中，尋找合適的機種。

可能被選為替代的教練機有，被稱為波音-T-X的T-7A，是由美國波音與瑞典紳寶合作研製生產的高級噴射教練機，以及韓國航空宇宙產業與美國洛克希德·馬丁公司共同研發的T-50A，還有雷神李奧團隊的T-100教練機。

與在航母上訓練的T-45不同，新型教練機主要部署在陸上基地，為雙座型配備彈射座椅，預期單架機每年飛行400小時，開展1200次著艦訓練與45次觸艦復飛訓練，全壽期飛行時數14400小時，累計著陸43200次，飛行高度為41000英尺(12500公尺)，速度至少高於時速1111公里（0.9馬赫）。

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