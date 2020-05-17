都在西太平洋！美太平洋艦隊前沿部署潛艇「全員出動」

▲太平洋艦隊潛艇奧克拉荷馬城號（SSN-723）。



記者蔡紹堅／綜合報導

美軍太平洋艦隊（United States Pacific Fleet）8日主動披露，旗下所有前沿部署的潛艇目前都在西太平洋執行即時反應任務，以在新冠肺炎疫情期間維持印太地區的自由與開放。

▼太平洋艦隊潛艇亞歷山大號（SSN-757）。（圖／太平洋艦隊，下同。）



太平洋艦隊表示，快速部署的能力是太平洋艦隊在印太地區應對危機與衝突的關鍵組成部分，「潛艇部隊可以進入關鍵的海域，利用水下作戰的力量來支持一系列任務。」

太平洋艦隊潛艇部隊司令、海軍少將康威士（Blake Converse）指出，潛艇部隊已經多次證明，可以隨時展開行動，「潛艇部隊隨時保持在『致命、敏捷，今晚就能作戰』的狀態！」

▼太平洋艦隊潛艇阿什維爾號（SSN-758）。



康威士表示，美國海軍在印太地區的行動旨在鞏固和平及穩定，這使印太地區得以發展及繁榮超過70年，「我們的行動展現了美國願意根據國際法捍衛自身利益及自由的決心。」

太平洋艦隊強調，以上行動確保了潛艇部隊隨時準備執行任何任務，太平洋潛艇提供反潛作戰、反水面艦艇作戰、精確對地攻擊、情報、監視、偵察、預警，以及特種作戰的能力，並能進行戰略威懾。