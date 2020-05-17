解放軍最後一艘051型驅逐艦「珠海艦」 退役　將落戶珠海桂山島

▲ 解放軍「珠海艦」退役後，計劃今年將落戶珠海萬山區的桂山島。（圖／翻攝自中國軍網）

實習記者羅明輝／綜合報導

台灣現存唯一的功勳艦「中海號」登陸艦可能淪為廢鐵，眾多網友希望有關單位能搶救之際，解放軍海軍第一代國產導彈驅逐艦中最遲服役的「珠海艦」在除役後，這艘「外交明星艦」的下一步安排也引起外界關注。最近就有消息指出，「珠海艦」將規畫在今年將落戶珠海萬山區的桂山島，作為「省級愛國主義教育基地」，提供對船艦感興趣的遊客前往觀賞。

綜合《澎湃新聞》及《明報》報導，萬山區在15日開設了年度綜合能力提升的培訓課程，今年的課程以愛國主義教育基地的創建情況為主，32名參與培訓的人員針對「如何接收即將退役的珠海艦」，及「珠海艦停放在萬山區的具體選點」方面進行了一列實地調查與深入探討。

▲萬山區開設培訓課程，學員就「珠海艦停放在萬山區的具體選點」進行討論。（圖／翻攝澎湃新聞）

這批培訓人員上午先陸續拜訪了「珠海艦」的3個備選停放點─「中心洲陸地」、「桂山艦登陸點附近吊藤灣海域」，以及「桂山島一號堤內側環形港灣」，再對船艦有更深入認識之餘，也更加清楚「珠海艦」落戶選址的前期準備情況；到了下午，培訓人員則以「珠海艦到底是該停放在海面上還是陸地上」為題，發表自己的看法，進行熱切的討論。

萬山區在收集了培訓人員的想法後，接下來將邀請專家進行審查，透過分析、評估國內外成功案例與現有技術，來做出判斷，最終將會訂下「珠海艦」的停放位置，並規劃後續的相關設計概念。

據了解，「珠海艦」舷號166，是051G2型驅逐艦，長128.6公尺、寬12.8公尺，標準排水量3250噸，滿載排水量3670噸。1992年列入海軍後，隸屬南海艦隊， 在1995年出訪印尼，1997年又與052型導彈驅逐艦「哈爾濱艦」陸續訪問美國、智利、秘魯、墨西、澳洲等國，完成中國海軍首次環球航行，是相當活躍的明星驅逐艦。今年即將退役，規劃落戶在桂山島，由萬山區負責接收、安置和營運等工作，目前區管委也正積極申報省級愛國主義教育基地。