中國干涉美國駐港記者工作　蓬佩奧警告：影響對香港地位的評估

記者張方瑀/綜合報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)17日表示,他已經注意到中國威脅干預美國駐香港記者的工作,並說北京當局任何影響香港自治的決策,都可能影響美國對香港地位的評估。

根據《路透社》報導,蓬佩奧在聲明中指出,「這些記者是自由媒體的成員,而不是宣傳幹部,他們珍貴的報導向中國公民與全世界提供了訊息。」蓬佩奧表示,北京當局任何影響香港自治的決策,都可能影響美國對香港地位的評估。

American journalists in Hong Kong are members of a free press, not propaganda cadres. Any action to interfere with their work and impinge on Hong Kong’s freedoms would impact our assessment of One Country, Two Systems and the territory’s status.