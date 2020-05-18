傳俄國啟動埃及「蘇-35訂單」生產　首批交付時間未定

實習記者陳妙津／綜合報導

俄羅斯與埃及曾傳2018年簽訂一份價值近20億美元（約新台幣600億元）的蘇-35戰鬥機（Su-35）採購合約，儘管兩國官方從未承認此事，但近日卻有消息人士指出，俄羅斯已經開始生產戰鬥機，不過由於疫情影響，將首批戰機交付給埃及的時間表目前未定。若消息屬實，埃及也將成中國後，第二個向俄羅斯購買蘇-35的國家。

據俄羅斯官媒《塔斯社》報導，軍事外交消息人士16日透露，「阿穆爾河畔共青城加加林飛機製造廠已經開始生產蘇-35，並準備根據2018年時簽訂的合約交付給埃及空軍。」不過該消息尚未取得俄羅斯官方回應。

▲莫斯科航展上亮相的蘇-35戰鬥機。（圖／路透社）

報導中指出，這份2018年簽訂的合約在2019年3月時經俄羅斯《生意人報》披露而曝光，埃及以20億美元的價格向俄羅斯採購數架蘇-35戰鬥機。而第一個向俄羅斯購買此款戰鬥機的國家則是中國，當時中國和俄羅斯簽訂25億美元（約新台幣750億元）的採購合約，購買24架蘇-35戰鬥機，合約中亦包含地面設備及備用發動機的供應，該筆訂單已經於2019年全數交付完成。

蘇-35戰鬥機是四代半重型戰鬥機，具有遠程、多用途、空優、打擊等特性，有12個武器掛點，可裝載8000公斤軍械武裝，並可載有短程R-73E和中程R-77導彈用於空戰和各种红外和雷達製導導彈，用於地面攻擊，還裝有裝有GSh-301 30毫米加農炮，內含150發子彈。