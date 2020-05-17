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美國防部兵推「被解放軍擊敗」無力協防台　葛來儀：像是核子戰爭　

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▲白宮表示，伊朗威脅若升高，將派遣航母與B-52轟炸機前往彈壓。圖為本月9日在蘇彝士運河附近航行的美國航母「林肯號」。(圖／達志影像／美聯社）

▲美國航母「林肯號 CVN-72」。(圖／達志影像／美聯社）

 實習記者任珈萱／綜合報導

美國國防部（DOD）近日針對2030年兵棋推演結果顯示，如果太平洋爆發衝突，美國將會輸給中國；面對中國的航空母艦或是驅逐艦，都會損失慘重。有消息人士也透露，到時候，美軍也無法協防台灣

據英國《泰晤士報》（The Times）報導，美國總統川普在抨擊大陸對於新冠肺炎的處理，並暗示中國說謊後，兩國之間的局勢又更加緊張；消息人士也透露，2030年兵棋推演結果顯示，到時後中國會有新的攻擊潛艇、航空母艦及驅逐艦，美國將會不堪重負。這份報告將會在「美國2020中國軍力報告」（2020 China military power report）中刊登出。

美國在印太地區所有的軍事機地都可能會受到威脅，尤其關島，因為那有3個軍事基地。一位美國國防部的消息人士也露，大陸擁有高超音速反艦彈道導彈。

據報導，然而消息人士也透露，到時後如果北京入侵台灣，美軍會無法協防台灣；不僅如此，美國有其他軍事專家，也對此提出警告。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「所有兵棋推演都顯示，美國會輸給中國；而台灣會是美中之間最不穩定的因素，所以也擔心兩國之間的關係，會像是一場核子戰爭」。

據了解，習近平也已明確表示，希望2050年時，能恢復一個中國的原則。另外，中國近期的軍事活動增加，包括騷擾航母，並在有爭議水域的人工島上建立軍事哨所。

一位消息人士也透露，地區指揮官菲利普·斯科特·戴維森（Philip Scot Davidson）海軍上將同樣發出警告，重點是要開發更多的高超音速武器，向亞太地區發送更多的遠程地面發射巡航導彈，並用反艦導彈武裝中國海域的海軍陸戰隊，而美國國防部部長馬克·埃斯柏（Mark Thomas Esper）也正積極採取行動，阻止大陸進行重大衝突。

▼南海局勢緊張，美國對中國施加軍事壓力。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）

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