南韓光州民主化運動40周年　北韓官媒怒控「殺人魔全斗煥」殘忍殺戮

▲ 國立5．18民主墓地內的「光州民衆抗爭追思塔」。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓1980年爆發五一八光州民主化運動，18日滿40周年。近日不少民眾湧入紀念公園，為受害者哀悼。北韓官媒18日刊文控訴當年下令鎮壓的南韓前總統全斗煥為「殺人魔」，要求徹底清算肇事者，同時追悼犧牲者。

北韓對外宣傳媒體《我們民族之間》18日刊登一則以編輯室為名義撰寫的聲討文，將518事件定義為「1980年春天，南朝鮮各地熱切盼望民主化時，全斗煥的新軍部勢力對以肉身阻擋的學生及市民展開殺戮」的事件。

文中指出，俗話說「過了10年江山都變了」，如今經過4個10年，518事件的真相還未解開，也還未處罰真兇，「曾享受血之饗宴的殺人魔全斗煥這個逆徒」卻至今逍遙法外，光天化日之下玩弄民心。

文章描述當時軍隊殘忍鎮壓的過程並指控，「歷史上還有像殺人惡魔全斗煥一樣，以如此殘忍又齷齪的方法屠殺平凡市民的人嗎？這已經超越德國納粹殘虐行為，是人神共憤的暴行。」

該報提到，美國對這起事件也有責任，指責美國當時認為其在南韓勢力會因民主化抗爭而瓦解，縱容全斗煥使用駐韓美軍司令官可用的所有兵力，讓他在美國公然的支援之下，毫無後顧之憂地動用武力，展開無情的殺戮。

文末指出，犧牲者沾血的怨恨並非墳上的花朵、悲痛的眼淚、政權更迭就能洗刷，「只有對虐殺者的判決、徹底清算其後裔才是唯一的解決方法。」北韓其他官媒《今日朝鮮》、《統一的回音》今天也紛紛刊文，控訴光州事件的兇手。

1980年5月18日，光州一名市民主動發起民主運動，要求撤銷戒嚴。當時的政府封鎖消息，掌握軍權的陸軍中將全斗煥隨後下令軍隊鎮壓，演變成流血衝突，造成大量平民和學生死傷。南韓電影《我只是個計程車司機》正是以這起事件為背景，2017年上映後感動無數觀眾。

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