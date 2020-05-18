　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

檢察廳法修法招致強烈反彈　安倍擬暫讓步

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 安倍晉三 。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三 。（圖／路透）

文／中央社東京18日綜合外電報導

日本首相安倍晉三原本執意推動檢察廳法修正案，但被律師及民眾質疑威脅檢察獨立，招致強烈反彈。日媒報導，值此防疫重要時期，安倍有意暫緩修法，短期內將做最後判斷。

日本讀賣新聞報導，目前傳出日本政府有意暫緩在本會期表決通過檢察廳法修正案，理由是如果不理會在野黨與輿論反彈強行表決，有可能對內閣造成重大打擊，安倍將與執政黨幹部商議，短期內做出最後判斷。

日本共同社報導，日本政府為因應疫情將提出的2020年度第2次補正預算案，高層官員以此為例指出，在最重要的時期，朝野政黨的關係不能動盪不安。

檢察廳法修正案以及將國家公務員退休年齡提高到65歲的國家公務員法修正案等，日前被包裹送進國會，並在8日進入眾議院內閣委員會審議。由於檢察廳法修正案與63歲的東京高等檢察廳檢察長黑川弘務退休年限被延長有關，備受外界關注。

今年1月31日，安倍政府罕見地在內閣會議上決定，將原訂2月退休的黑川弘務退休年限延到8月，外界臆測黑川深受安倍政府信賴，將被安倍政府推上下一任檢察總長寶座，對安倍政府此舉多所批評。

反對檢察廳法修正案的律師表示，修法賦予內閣及法務大臣可決定檢察長等人的退休延長年限，威脅到檢察體系的政治中立性及獨立性。

日本政府修法版本明訂，只要內閣及法務大臣認為有必要，即使檢察官或檢察幹部到了退休或必須離開幹部職的年限時，最多可被延長3年，安倍對此解釋，「希望最大限度活用這些高齡職員豐富的知識與經驗」。

執政黨原本有意在上週的內閣委員會強渡關山，以便能在本會期完成修法，但不僅在野4黨聯合對負責修法的國家公務員制度擔當大臣武田良太提出不信任案，連77歲的前檢察總長松尾邦弘等檢察界前輩，也出面反對檢察廳法修法，並將反對意見書送交法務省。

意見書認為修法「意圖正當化政治權力介入檢察人事、限制不遵照政府意思的檢方行動」，要求撤回同意延長退休年限規定。

意見書由14名日本檢察界前輩聯名提出，加上之前也有多位前檢察長跳出來反對政府提出的修法，可謂相當罕見。

意見書認為內閣會議決定延長黑川退休年限是「違法」，導致黑川超過退休年限仍留在原本職務上這種「異常狀態」持續，而修法就是「追認違法決議」。

除了政界與法界，「抗議檢察廳法修正草案」的標籤（Hashtag），短時間內也在推特名列日本熱門話題首位，包括作家、漫畫家、演員及音樂家等人，日前都在推特上表達對修法的抗議，讓爭議愈演愈烈，也讓輿論多數反對修法。

ET快訊
「極限運動女神」高空墜落慘死！　主辦單位反應讓人怒了
「前輩級女神」加入《炮仔聲》　網驚：是一姐！
WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論
快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

人類反攻新冠病毒號角！莫德納疫苗出現「免疫反應」　問世時間表曝光

反擊查病毒起源！中國出手制裁澳洲　對大麥課73.6％反傾銷稅

「梨泰院夜店」感染者狂燒！越籍男光州公司照常上班　確診前還「到處跑趴」

5m巨鱷「咬手臂」拖17歲女下水...卻留「超完整屍體」！　傻眼原因曝光

快訊／WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論

泰國航空7年虧損920億元　將向法院聲請「破產重組」

誘拐犯住隔壁！她一轉頭驚見「鄰居在後面笑」崩潰：女兒腿都在抖

嗆中國隱瞞疫情2個月！白宮顧問再開炮：讓大量陸客到全球散播病毒

「川普性醜聞」贖金127億！暗網駭客「偷法律文件」放話：公開沒人會想選他

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

小琉球美人洞騷擾海龜被拍下　婦人遭逮供稱：不知道違法

違規撞死騎士...肇事3男女秒落跑　正義哥騎車怒追：肇逃！快回去

曾之喬回想「10年前自己」大淚崩　柯佳嬿驚：妳那時候壓力是多大！？

國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

人類反攻新冠病毒號角！莫德納疫苗出現「免疫反應」　問世時間表曝光

反擊查病毒起源！中國出手制裁澳洲　對大麥課73.6％反傾銷稅

「梨泰院夜店」感染者狂燒！越籍男光州公司照常上班　確診前還「到處跑趴」

5m巨鱷「咬手臂」拖17歲女下水...卻留「超完整屍體」！　傻眼原因曝光

快訊／WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論

泰國航空7年虧損920億元　將向法院聲請「破產重組」

誘拐犯住隔壁！她一轉頭驚見「鄰居在後面笑」崩潰：女兒腿都在抖

嗆中國隱瞞疫情2個月！白宮顧問再開炮：讓大量陸客到全球散播病毒

「川普性醜聞」贖金127億！暗網駭客「偷法律文件」放話：公開沒人會想選他

國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

被爆「4偶像去梨泰院」隔天就要回歸！　NCT在玹深夜手寫信道歉：是我懷著安逸的想法

憂親共人士洩露美軍火數據？吳嘉隆點出「關鍵」：美國花樣很多

罷韓投票倒數18天　韓陣營「3大招反制」策略曝光　

人類反攻新冠病毒號角！莫德納疫苗出現「免疫反應」　問世時間表曝光

《假偶天成》看完追什麼？　2020下半年BL劇泰韓日片單…一入腐門深似海

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

路邊攤買小吃！男子開袋驚見「黑褐異形」…網一看吐了：以為是蟑螂

電競就該擁有它！華碩全新機種搭載最新AMD Ryzen處理器

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

國際熱門新聞

WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論

5m巨鱷攻擊17歲女卻留「超完整屍體」　原因曝

印度神童預言：12月會有更大災難

中國制裁澳洲　對大麥課重稅

台包機助日人返國　日網友超感動

鄰居聞到森林傳「詭異燒肉味」　幾日後驚見2箱屍

「梨泰院夜店」越籍男確診前...到處跑趴還上班！

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

北韓撤下中央廣場「金日成、金正日」肖像！

他喝茫下樓找水喝　直擊嫩女友「埋首2兄弟雙腿間」

莫德納疫苗出現免疫反應　問世時間表曝光

N號房始祖正臉曝光　向受虐者道歉

泰航虧損　將向法院聲請破產重組

白宮顧問再開炮：中國讓大量遊客到全球播毒

更多熱門

相關新聞

日本4月自殺率降20%　預防自殺會長：疫久反升

日本4月自殺率降20%　預防自殺會長：疫久反升

日本4月的自殺率比起去年同期下降20%，創下5年來新低，疫情雖然帶來許多不便，甚至是恐慌，但同時也讓許多人有喘息時間，多了與親人相處的機會。不過預防自殺協會前會長也警告，小心疫情拖太久造成自殺率回彈。

民調：若疫情持續　30%韓企業擬裁員

民調：若疫情持續　30%韓企業擬裁員

防堵「N代人傳人」成南韓難題

防堵「N代人傳人」成南韓難題

日本小學停課長期化　受虐兒增10~22%

日本小學停課長期化　受虐兒增10~22%

福島核電廠8建築成危樓　5月底決定拆遷與否

福島核電廠8建築成危樓　5月底決定拆遷與否

關鍵字：

安倍晉三檢察廳法日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

23歲美女主播驚傳腦梗塞！新聞報一半「吃螺絲」失語

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

快訊／習近平WHA上致詞：中國疫情公開、透明

賣腎換iPhone！17歲高帥男9年慘況曝光

《青春有你2》DEMO帶是CL唱的！

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面