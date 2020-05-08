竹北警抄博弈餐廳！遇「狠胸」甜美櫃台妹　他讚：連荷官也超優

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局6日破獲一間以博弈為主題進行真賭博的餐廳，並查獲賭客14人、荷官4人、現場負責兌換現金「線頭」2人及現場負責人，查扣賭資新台幣4萬6600元、點鈔機、監視器、賭客1:1籌碼折合新台幣102萬餘元。全案依賭博罪移送新竹地檢署偵辦。

▲賭博餐廳的櫃台小姐，穿著清涼火辣，特別吸睛。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲竹北分局破獲一間賭博餐廳，其中幾位美女荷官意外成為亮點。

竹北一間博弈主題餐廳，對外佯稱是單純的主題餐廳，實際上卻是真賭博，賭客們需先下載APP，回報身分資料，經查核後才能加入會員，而店內也提供完整的賭具設備，並設有專業荷官。

▲賭場內幾位荷官皆經過挑選，面容佳、氣質好、身材高䠷，無前科背景的年輕女性，還要經過公司內部訓練後才能上場。



據了解，這間餐廳以經營「百家樂」為主，賭場內幾位荷官皆經過挑選，面容佳、氣質好、身材高䠷，無前科背景的年輕女性，還要經過公司內部訓練後才能上場；賭博也不忘防疫，除了賭客、荷官皆須戴口罩外，進入餐廳也皆須量體溫，而這間餐廳經營模式均以「線頭」負責兌換，更是增加查緝困難。

經民眾檢舉，新竹縣警局竹北分局報請新竹地檢署沈郁智檢察官指揮偵辦，於6日凌晨前往搜索，現場逮獲賭客14人、荷官4人、現場負責兌換現金「線頭」2人及現場負責人，查扣賭資新台幣4萬6600元、點鈔機、監視器、賭客1:1籌碼折合新台幣102萬餘元，全案依賭博罪移送新竹地檢署偵辦。

竹北分局也呼籲民眾切不可參與賭博，意圖營利，聚眾賭博觸犯《刑法》第268條「賭博罪」，組頭可 處3年以下有期徒刑，賭客則依《刑法》第266條處以1千元以下罰金。

▲▼檢警於現場逮獲賭客14人、荷官4人及折合新台幣102萬餘元。

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