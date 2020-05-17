　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

客服之星陳宇萱　東購16年不但要做好，還得做得更好

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

文／陳宇萱

大家好！我是東森購物客戶體驗中心服務二處陳宇萱，我在東森購物從少女做到少婦已經任職16年了，現在主要負責售後服務的工作。真的很開心可以獲得這份榮耀，當我跟我的兩個孩子講起來，他們也都很開心，說實在的，還真的蠻驕傲、蠻神氣的！

▲▼東森購物客體中心2020年1月客服之星，服務二處陳宇萱（圖／東森購物）
▲東森購物客體中心2020年1月客服之星，服務二處陳宇萱（圖／東森購物）

我的座佑銘，就是「不但要做好，還得做得更好」，這16年來一直秉持這樣的精神。

我也是個很愛到處買的消費者，東森的服務，總是處處為客戶設想，總是「做的永遠比客戶期待多一些」，讓我絕對可以大聲而且自豪的說：東森購物真得超讚！

請繼續往下閱讀...

銷售服務是成功的開始；售後服務是成功的根本。東森除了銷售，更是注重售後服務，因為客戶買的不只是產品，更是一個美好的購物經驗、一次美好的消費感受。

服務沒有絕對的標準，也無法按照公式去做，我堅信唯有用心把客戶的事當成自己的事一般，就能輕鬆的超越客戶所期待的，觸發更多客戶的感動與自己的成就感。

▲▼東森購物客體中心2020年1月客服之星，服務二處陳宇萱（圖／東森購物）

在做售後服務或協調時，因為文化屬性不同，客戶往往不會直接說出需求或是在意的點，許多情緒的背後來自於需求沒有被第一時間滿足，而這些隱性需求，也讓這一份工作更具挑戰性。

就像這一次的案件，客戶購買美容用品，使用後，因為肌膚敏感而感到不適，同樣身為女性，首先就試著想，客戶購買商品時的那種期待，但現在卻變成失望，所以我第一時間一定要運用「同理心」真誠的關心慰問客戶過敏的狀況，及有沒有改善；因為我真心相信，退貨絕對不是客戶最在意的，而是在服務的過程中，有一種被關愛與在乎的感覺，藉由自身經驗分享，讓客戶在每一次的服務，獲得更多附加價值。

當每一個服務案件結束時，但是感動與溫度卻能一直存在著~因為東森讓你「購好、購幸福」！

▲▼東森購物客體中心2020年1月客服之星，服務二處陳宇萱（圖／東森購物）

東森購物客體中心　2020年1月客服之星陳宇萱

《在長官/同儕眼中的惠禎》

客戶的事就是『陳宇萱』的事

「親切、甜美的笑容」是宇萱的活招牌，更是宇萱擔任客服這16年來，不曾改變的待客之道。

在宇萱的臉上，不論遇到多複雜的案件，都不曾看過宇萱皺眉頭，尤其在做售後服務或與客戶溝通協調時，因為台灣人比較含蓄，往往不會直接說出需求或是在意的點，

因此客戶的許多負面情緒背後，就是【需求沒有被第一時間滿足】，而這些隱性需求，總在宇萱契而不捨中，慢慢掌握並服務到位；

因為「客戶的事」，宇萱總是當成自己的事一樣重要，也使許多客戶因此驚呼及感動~

《宇萱的與眾不同》

集媽媽般的關心、大嬸般的熱心、少女般的貼心特質於一身

宇萱已是兩個孩子的媽，經常要耐心照料小孩及家中長輩，也從中練就以充滿愛與溫暖的服務方式，並把每位客戶當成自己的長輩及家人般的零距離款待；在面對來自四面八方的客戶，她也總能輕鬆、專注的去理解客戶的各種需求，並在服務過程中，堅持讓客戶都有一種被關愛與在乎的感覺，

因為宇萱始終相信，當每一個服務案件結束時，感動與溫度一直存在客戶的心裡，讓客戶在東森購物『購好、購幸福』

ET快訊
快訊／出門小心！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」
美加8國挺台參加WHA信函曝光！　對譚德塞發出「嚴厲訊息」
韓國瑜首度向市民道歉：去年請假3個月選總統「非常非常抱歉」
妻遭行刑式爆頭死車內！夫電梯深情擁吻8秒　警一看震驚：不單純
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

服務讓我的付出變得更富有！東森購物客服之星湯慧蘭

王者風範、服務卓越！東森購物客服之星林雯玲

「東森學習　終生學習」一直放心中　東森購物客服之星莊昱超

快訊／雨彈來襲！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」　防劇烈降雨、強陣風

「帥哥～車好了！」1分鐘後悲劇了…洗車老闆無奈笑　他臉綠：還打蠟欸

男客問除毛師「硬了怎辦」...想在現場DIY　她傻眼8字擊落：還遇過亂射的

這周是硬戰...鋒面「3波強降雨」時間曝　彭啟明：不穩定天氣持續7-10日

快訊／北北基10縣市「大雨特報」防雷擊強風　梅雨鋒面雨彈深夜到

透過服務感動客戶！東森購物客服之星劉幸瑜

快訊／旺盛對流雲系移入！　苗栗新竹注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

搗蛋兒破壞玩具遭爸爆氣碎念！　秒出招捂耳朵：偶什麼都聽不到

澳洲天空出現TaiwanCanHelp！台裔醫生發活動聲援加入WHO

《夫婦的世界》結局渣夫當金喜愛面○○　兒子受夠父母離家！N年後電鈴響了..

吳宗憲聊羅志祥「有什麼好出面道歉的？」　回歸《娛百》沒問題：台灣觀眾很健忘！

天空寫字聲援加入WHO！　TaiwanCanHelp連2日飄揚雪梨

快訊／雨彈來襲！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」　防劇烈降雨、強陣風

「帥哥～車好了！」1分鐘後悲劇了…洗車老闆無奈笑　他臉綠：還打蠟欸

男客問除毛師「硬了怎辦」...想在現場DIY　她傻眼8字擊落：還遇過亂射的

這周是硬戰...鋒面「3波強降雨」時間曝　彭啟明：不穩定天氣持續7-10日

快訊／北北基10縣市「大雨特報」防雷擊強風　梅雨鋒面雨彈深夜到

透過服務感動客戶！東森購物客服之星劉幸瑜

快訊／旺盛對流雲系移入！　苗栗新竹注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

來自鹿野的馬薩拉粉！台灣在地優質物產「夏季小農展」5/21開跑

連續4年未獲邀！WHA視訊會議今召開　陳時中堅定：Taiwan is Helping

他手刀朝聖「金正恩最愛的一碗麵」！一上菜卻沉默了：為什麼有貢丸…

芒果上市天天摸萬顆　枋山果農陳明賢滿腹芒果經

保障民眾權益！內政部：土地徵收較10年前大減98%　逾9成協議取得

兩岸「防疫外交」大比拚　楊建平：台灣想穩住巴拉圭是一大挑戰

Nissan Kicks油電版泰國首發　台灣可望跟進導入

夏季裡易使頭皮「爆油發癢飄臭味」的4種髮型　第一個超常見！

「嘉義1122是什麼？」在地人才懂的神秘數字　蔡阿嘎怕爆：有多遠閃多遠！

萬人泳渡日月潭9/27照常舉行！暫停外國選手報名+分日、分時、分批下水

演《蘭陵王》對戲林依晨！　朱海君曝「晨神」暖舉：真的很感動

北市酒店舞廳開放採「申請制」　確認實名制、公安後解禁

五股神秘小巷爆酒駕車禍！他小酌返家撞上迴轉車「慘困車內」酒測達0.68

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

生活熱門新聞

雨彈時程表！致災性梅雨高風險區曝

深夜變天！最強最久鋒面滯留10天　全台防致災大量降雨

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

好市多名牌拖鞋675元！網曝驚天秘密：會吐

快訊／北北基10縣市大雨特報　梅雨鋒面深夜報到

滯留鋒面徘徊一整周...有4天雨更大

手拿口罩拒戴　女乘客罵捷運人員

福隆沙雕有指揮官！阿中部長看照片超真實回應

即／黃蜂大轉彎滑過　暴風圈侵襲率曝

最強最久梅雨滯留鋒面影響全台8天　防致災性大量降雨

金正恩最愛的一碗麵！他實際試吃卻沉默了

12生肖健康運揭曉！專家曝「1生肖」當心子宮肌瘤

台大醫正妹小馮爆休學！本尊嗆辣回應

15天8萬4！外送哥「地獄獎金超狂」網曝關鍵

更多熱門

相關新聞

服務讓我的付出變更富有！東購客服之星湯慧蘭

服務讓我的付出變更富有！東購客服之星湯慧蘭

可以透過電話，把正向的能量傳遞給客戶，把溫暖傳遞給客戶，讓東森可以成為客戶短暫的依靠及勇氣，真的是一個非常開心的事情。每當服務完成，聽到客戶的讚美或感激，其實獲得最多的都是我自己，因為並不是我完成客戶的要求，而是得到客戶的肯定，讓我的服務更有意義，讓我的工作更有價值。

東森學習終生學習　東森購物客服之星莊昱超

東森學習終生學習　東森購物客服之星莊昱超

王者風範、服務卓越！東森購物客服之星林雯玲

王者風範、服務卓越！東森購物客服之星林雯玲

關鍵字：

東森登峰雲東森購物客體中心東森購物客服之星陳宇萱

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

印度神童預言：12月會有更大災難

搭捷運偶遇「全素顏綜藝女神」

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

雨彈時程表！致災性梅雨高風險區曝

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

網友嗆「為了台灣身分證才結婚」　吳鳳搬法條打臉

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

127萬買32樓預售屋！女子一看只有29樓

40歲小彬彬3度結婚！娶回小13歲越南女友

拳手一拳KO　太極大師30秒倒3次

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

深夜變天！最強最久鋒面滯留10天　全台防致災大量降雨

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！
花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面