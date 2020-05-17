客服之星陳宇萱　東購16年不但要做好，還得做得更好

文／陳宇萱

大家好！我是東森購物客戶體驗中心服務二處陳宇萱，我在東森購物從少女做到少婦已經任職16年了，現在主要負責售後服務的工作。真的很開心可以獲得這份榮耀，當我跟我的兩個孩子講起來，他們也都很開心，說實在的，還真的蠻驕傲、蠻神氣的！





▲東森購物客體中心2020年1月客服之星，服務二處陳宇萱（圖／東森購物）

我的座佑銘，就是「不但要做好，還得做得更好」，這16年來一直秉持這樣的精神。

我也是個很愛到處買的消費者，東森的服務，總是處處為客戶設想，總是「做的永遠比客戶期待多一些」，讓我絕對可以大聲而且自豪的說：東森購物真得超讚！

請繼續往下閱讀...

銷售服務是成功的開始；售後服務是成功的根本。東森除了銷售，更是注重售後服務，因為客戶買的不只是產品，更是一個美好的購物經驗、一次美好的消費感受。

服務沒有絕對的標準，也無法按照公式去做，我堅信唯有用心把客戶的事當成自己的事一般，就能輕鬆的超越客戶所期待的，觸發更多客戶的感動與自己的成就感。







在做售後服務或協調時，因為文化屬性不同，客戶往往不會直接說出需求或是在意的點，許多情緒的背後來自於需求沒有被第一時間滿足，而這些隱性需求，也讓這一份工作更具挑戰性。



就像這一次的案件，客戶購買美容用品，使用後，因為肌膚敏感而感到不適，同樣身為女性，首先就試著想，客戶購買商品時的那種期待，但現在卻變成失望，所以我第一時間一定要運用「同理心」真誠的關心慰問客戶過敏的狀況，及有沒有改善；因為我真心相信，退貨絕對不是客戶最在意的，而是在服務的過程中，有一種被關愛與在乎的感覺，藉由自身經驗分享，讓客戶在每一次的服務，獲得更多附加價值。

當每一個服務案件結束時，但是感動與溫度卻能一直存在著~因為東森讓你「購好、購幸福」！







東森購物客體中心 2020年1月客服之星陳宇萱

《在長官/同儕眼中的惠禎》

客戶的事就是『陳宇萱』的事

「親切、甜美的笑容」是宇萱的活招牌，更是宇萱擔任客服這16年來，不曾改變的待客之道。

在宇萱的臉上，不論遇到多複雜的案件，都不曾看過宇萱皺眉頭，尤其在做售後服務或與客戶溝通協調時，因為台灣人比較含蓄，往往不會直接說出需求或是在意的點，

因此客戶的許多負面情緒背後，就是【需求沒有被第一時間滿足】，而這些隱性需求，總在宇萱契而不捨中，慢慢掌握並服務到位；

因為「客戶的事」，宇萱總是當成自己的事一樣重要，也使許多客戶因此驚呼及感動~

《宇萱的與眾不同》

集媽媽般的關心、大嬸般的熱心、少女般的貼心特質於一身

宇萱已是兩個孩子的媽，經常要耐心照料小孩及家中長輩，也從中練就以充滿愛與溫暖的服務方式，並把每位客戶當成自己的長輩及家人般的零距離款待；在面對來自四面八方的客戶，她也總能輕鬆、專注的去理解客戶的各種需求，並在服務過程中，堅持讓客戶都有一種被關愛與在乎的感覺，

因為宇萱始終相信，當每一個服務案件結束時，感動與溫度一直存在客戶的心裡，讓客戶在東森購物『購好、購幸福』