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「東森學習　終生學習」一直放心中　東森購物客服之星莊昱超

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▲東森購物客體中心營銷一處莊昱超榮獲「2019年12月客服之星」。

文／莊昱超

我目前主要負責的工作是商品諮詢、訂購服務，也會接到退換貨、客戶抱怨處理，業外還會執行問卷、商品買加購等等的工作。

加入東森購物這個大家庭，目前已邁入第13個年頭了，非常榮幸也非常的開心，獲得公司對我在工作上努力付出的肯定，讓我獲得這次客服之星的榮耀。當然，這份榮耀也要非常感謝組長以及長官們，還有各部門同仁的協力合作，讓我在銷售上、客戶服務上，能夠得心應手，創造佳績。

▲▼東森購物 體中心2019年12月客服之星，王者風範、服務卓越-營銷一處莊昱超（圖／東森購物）
▲東森購物客體中心營銷一處莊昱超

這次在眾多優秀同仁的評選當中，能夠獲得公司這項殊榮，我個人認為是在流利的方言，這個部份我占了很大的優勢，記得接到一位80幾歲的會員媽媽打電話來，說著一口很明顯的客家國語，想要買一台電鍋，過程當中，她非常猶豫不安，我發現她是擔心售後服務的問題，於是我用她熟悉的客家話告訴她，「媽媽，不用擔心喔！這組新出的電鍋，設計很簡單、很好用，容易清洗、不容易藏汙納垢，買回家用如果有甚麼問題，打電話來，我來為您服務哦！」

聽到我這樣的說明，電話那頭的會員媽媽開心的笑了，「原來你們也有會說客家話的服務人員！那我就放心了，東森購物有你真好」

東森購物有一句非常棒的精神標語，「東森學習　終生學習」是我一直放在心中的理念，讓我清楚的知道，客戶的情緒、客戶的質疑，還有客戶的挑剔，它不是阻礙也不是絆腳石，而是能夠讓我更加成長的養分，讓我在面對困難的時侯，不抱怨、不退縮，能夠勇敢的面對，期許我能夠提供每一位客戶最好的服務，也能夠創造自己跟公司在客戶心中的價值。

東森購物一直以來以誠心推薦、用心把關、細心聆聽、關心需要、貼心照顧、耐心服務，六心級的服務宗旨，提供給客戶購好、購幸福的全方位購物平台，獲得消費大眾的肯定。

▲▼東森購物 體中心2019年12月客服之星，王者風範、服務卓越-營銷一處莊昱超（圖／東森購物）▲▼東森購物 體中心2019年12月客服之星，王者風範、服務卓越-營銷一處莊昱超（圖／東森購物）
▲東森購物客體中心營銷一處莊昱超

東森購物客體中心　2019年12月客服之星莊昱超

《昱超的待客之道》

不再只是『客服』，提供超越五星『如家人般的六心服務』！

服務價值從『心』開始，秉持提供客戶【開心、專心、用心、貼心、熱心、耐心】六心服務。

語言不通是年長者害怕與外界溝通主要因素之一，而東森客群又以年長者居多，每當接獲年紀較大的長輩來電，都會讓我聯想到我年長的母親，讓我在過程中都以親人般的對待方式服務每位長輩，耐心傾聽並以他(她)熟悉的語言對談，除解決所有問題外，都會嘗試主動關懷。

陳媽媽~最近天氣多變，出門要多穿點，注意保暖喔！

林伯伯~氣象局說新竹地區連續三天都會下雨，出門要記得帶雨具喔！

其實長輩們需要的是關心，一句關心的提醒就可以讓她們很溫馨很感動，聽到她們開心的回應時，這就是我工作的價值與成就感的來源，服務沒有高深的技巧，秉持六心服務就是最佳客服。

▲▼營銷一處莊昱超（圖／東森購物）
▲東森購物客體中心營銷一處莊昱超榮獲「2019年12月客服之星」

《在長官/同儕眼中的昱超》

昱超，與生俱來渾然天成的DJ聲調，口條流暢且精通多種方言，不僅服務到位更是服務到心。

請繼續往下閱讀...

「早安，您好，敝姓莊，很高興為您服務！」，語帶微笑，態度親切的開頭語，是昱超歡迎客戶最重要的一環，感動服務始於接到電話的那瞬間開始。

他是莊昱超，是個擁有『專業服務態度』、『具同理心』、『不斷學習吸收新知識』的同仁。任職客服角色長達13年，始終秉持【服務至上、全心盡力、以客為尊】的服務態度，藉由學習和觀摩，盡力為每位客戶找出最佳最有效的解決方式，讓客戶放心享受購物的樂趣，昱超總是不斷提供顧客最貼切的服務，是團隊中不可或缺的客服。

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