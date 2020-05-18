520兩岸交流／反滲透法定義模糊　成官方、民間互信最大絆腳石

▲蔡英文將於5月20日就職，迎來第二個4年任期。（圖／翻攝總統府Flickr）

記者魏有德／台北報導

總統蔡英文將於5月20日迎來第二個4年任期，在新舊任期交界之際，《ETtoday新聞雲》針對兩岸政治、經濟及民間交流，推出系列報導，從冰冷的兩岸關係現況到影響經濟層面的ECFA動向及《反滲透法》進行深度剖析。自從今年1月15日立法院三讀通過《反滲透法》後，由於該法案是由多部法律拼湊，再加上沒有施行細則，引起社會評價正反不一。

▲《反滲透法》中規範民眾行為以防止境外勢力操作，外界普遍認為是衝著中共而來。（圖／路透社）

《反滲透法》上路後，在大陸做生意的台商或授業的學者憂心，法案沒有明確列出「違法」及「不違法」的行為樣態前，或成為兩岸交流的「絆腳石」並引起寒蟬效應。

大陸全國台企聯會長李政宏曾表示，《反滲透法》在裁量權、認定標準，甚至主管機關，都存在許多問題，台企聯期盼之後能重新梳理法條，讓台商、台胞有免於恐懼的自由。

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者曾俊豪攝）

綜而觀之，《反滲透法》12條條文中明確規範民眾行為以防止境外勢力操作，且須滿足1條文「不得受滲透來源委託、指示或贊助」及5具體行為「違法捐贈政治獻金和公民投票經費、違法從事競選活動、違法進行遊說、強暴脅迫非法擾亂社會秩序和妨礙集會遊行、妨礙選舉和公民投票則加重刑事責任」等，才會處以1年以上、7年以下有期徒刑或100萬至500萬元新台幣的罰金。

▲東吳大學法律系教授胡博硯。（圖／受訪者提供）

《反滲透法》之所以會被台商認為是會令人恐懼的法條，東吳大學法律系教授胡博硯點出關鍵。胡博硯表示，從法條內容看，就敵對勢力政府所屬機關機構而言，「如果套用在中國，範圍到底何所指，就會成為一個問題。」

在蘇州開設化學原料廠的陳姓台商提到，因為業務上需要，得長期往返於兩岸之間，也和部分大陸上下游公司有合作，「反滲透法條文規範的其實不是很清楚，某天突然間被指通敵，該怎麼辦？」

▲《反滲透法》3重點。（資料圖／ETtoday）

對此，胡博硯提到，台灣很容易一刀切，政府單位及私人企業很好分辨，但在大陸，部分的公司確實也可以說是政府的，「到底透過什麼樣的行為，對台灣是有干擾及影響的，這個部分，就這個法條的字面上看來，對台商而言，會害怕這個範圍被放射太大了。」

胡博硯指出，大陸的一些公司其實可能是國家的資本，這些公司是為了要滲透還是只是在做基本的公關業務，其實是判斷上最困難的點。

▲陸委會主委陳明通說明反滲透法。（圖／記者蔡紹堅攝）

針對《反滲透法》出現的民間疑慮，陸委會發言人邱垂正曾表示，陸委會與內政部、外交部、法務部、中選會及海基會等單位成立「因應反滲透法施行協調小組」，由協調小組儘快推出「參考案件類型」，供外界參考。

胡博硯提醒，滲透的現象應該要被注意跟阻止，但是要清楚到讓人民了解，如何不會產生誤觸的疑慮。再者，反滲透法是由很多不同的條文綜合起來，「對於真正要阻止滲透現象，有沒有辦法發揮功能，是令人懷疑的。」

▲反滲透法於立院三讀，反對民眾在外聚集抗議。（圖／記者羅志華攝）

據悉，民進黨立院黨團自去年5月提出草案，經過朝野拉鋸，在11月底提出《反滲透法》第三版本，最終，於去年底交付立院三讀表決通過，在今年1月15日公布實施。回顧《反滲透法》立法過程，佔有立院多數席次的民進黨團，被認為是「強渡關山」，引起部分人士認為是「選舉考量」。

對於《反滲透法》的出現，胡博硯認為，比較像是給出一個「急就章」成績的產物，事實上，在立法的過程中，思考不足，是沒有辦法達成法條中反滲透的目的。

至於《反滲透法》母法並沒有規定要訂施行細則，有很多概念仍需要被討論，能否達到避免滲透也令外界存疑。胡博硯表示，模糊的法條在政治學上，的確是有很大的運作空間，但是以《反滲透法法》為例，只是急就章的結果，並不是故意訂的模糊讓大家可以解釋，一班人或許會忽略的一點是，最終的解釋權其實不是政府，而是法院。