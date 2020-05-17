喊話韓粉「6/6別投票」！罷韓團體怒：妨礙秘密投票　高雄市府說話了

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記者趙蔡州／綜合報導

罷韓投票已經進入倒數，高雄市長韓國瑜日前發聲，希望支持者不要出來投票，引起 Wecare高雄發言人尹立等人不滿，甚至質疑已經妨礙到憲法保障的秘密投票原則。對此，高雄市新聞局長鄭照新表示，對於韓市長來說，高雄穩定與平和發展，比一時的衝突利益更重要。

韓國瑜15日在臉書表示，民主是尊重多元、擁抱自由的，大家都有表達自己意見的權利和方式，「我們不激化、我們不對立，請各位支持韓國瑜的好朋友，6月6日那一天不投票、不參與任何的政治活動，在防疫安全的前提下，我們一起出門遛遛，支持高雄在地的商家，幫助在疫情中苦撐的人們。」

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▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

Wecare高雄發言人尹立17日表示，韓國瑜呼籲支持者不要出來投票，已經造成公務人員或是外地年輕人疑慮，因為回來投票代表同意罷免，這妨礙憲法所講的秘密投票原則。「可能有些家裡父母是韓粉，小孩說要回來投票，父母就會覺得韓市長都說你不要回來你還回來，那你一定是同意罷免，會造成心理困擾。」

根據《中央社》報導，高雄市新聞局長鄭照新表示，對於韓國瑜市長來說，高雄穩定與平和發展、避免對立與傷痕，比一時的衝突利益、政治激情更重要，現在這樣的關鍵時刻更能考驗出，誰在意短期的政治勝敗、誰在意社會的長遠發展，希望支持市長的朋友能響應市長。

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