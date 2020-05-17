統一獅台南主場開打　黃偉哲：英語轉播中華職棒讓世界看見台灣防疫實力！

▲中華職棒台南開打，球迷須配戴口罩採實名制進場，並遵守梅花座等規定，市長黃偉哲親自為這場賽事開球。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華職棒5月16日晚於台南開打，是新冠肺炎疫情趨緩並開放球迷進場後，統一獅主場的第一場週末賽事，球迷須配戴口罩採實名制進場，並遵守梅花座等規定，防疫措施絕不懈怠，台南市長黃偉哲親自為這場賽事開球，與期待已久的球迷們同享現場觀賽的刺激與歡樂氛圍。





台南市長黃偉哲表示，台南棒球場是一個老球場卻有非常多的新意，除了高興能夠來到現場開球，更高興的是台灣獨步全球！在許多國際大型運動聯賽紛紛停賽或延賽的期間，台灣率先開放2000名球迷入場觀賽及解決飲食問題，足見台灣防疫有成，如此成果感謝中央部會、市府團隊及全體國人一同為防疫奮戰。

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黃偉哲也感謝吳志揚會長帶領中華職棒打出全球最好的佳績，並表示市府樂意配合英語轉播，讓世界看見台灣的實力派不僅棒球更有防疫！也期盼不久後中華職棒可全面開放球迷入場，一起為打拼的球員加油。





16日晚統一獅主場賽事，台南市政府大力推動中華職棒英語轉播，凡本賽季統一獅主場賽事，都將提供英文轉播讓世界各國球迷零時差觀賞賽事，除了彰顯我國防疫成功，也藉此行銷台南府城特色。

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