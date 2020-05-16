行銷創意鹿製品　黃偉哲大推國產鹿茸品質NO.1

▲台南市農業局與學甲農會舉辦「國產鹿茸台南行銷推廣活動」，黃偉哲市長當「叫賣哥」，推薦鹿茸好處多多，分享「鹿」製品養生之道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市農業局與學甲農會16日中午舉辦「國產鹿茸台南行銷推廣活動」，鹿製品愛用者黃偉哲市長也來到現場當「叫賣哥」，推薦鹿茸好處多多，分享「鹿」製品養生之道，歡迎大家一起來當愛用者。





立委賴惠員、市議員蔡蘇秋金、謝財旺、陳昆和也來到現場共襄盛舉，力推在地鹿茸的好要讓更多朋友知道。



台南市長黃偉哲大讚鹿茸，瞬間化身叫賣哥推銷，台南是全台第2大鹿茸產區，但品質則是第一！鹿茸產品不只冬天吃補，現在天氣熱涼補也很好，鹿茸酒創意氣泡冷飲解渴又強強滾，鹿茸保養品擦了讓姑姑變妹妹，黃偉哲幽默大推鹿茸產品，笑稱上次食用鹿製品精神好到睡不著，歡迎大家也來體驗鹿茸養生之道，一「鹿」好健康。

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農業局長謝耀清指出，因疫情影響經濟，民眾對於高單價的鹿茸卻步，依據行政院農業委員會畜禽統計2020年第1季調查結果，全台共有555處鹿場，其中台南佔66處，農委會於2020年4月9日公告「認定養鹿產業為營運困難」，規定補貼應繳利息，市府也積極輔導相關養鹿業者，協助台南鹿茸增加優勢與市場認知度。





國產鹿茸採收時間為每年3到5月，台南養鹿集中於佳里區、七股區及學甲區，依據2018年農業統計年報資料，台灣鹿茸年產量為27338公斤，台南市年產4233公斤，產量為全國第2大。國產鹿茸採收方式為即割即收，鹿茸新鮮採收後盡速冷凍，保留鹿茸完整成分，相較對比只以價格取得優勢的進口鹿茸，台灣國產鹿茸品質絕對大勝。





中華民國鹿產品運銷合作社研發嶄新鹿製品，包括薏仁燕麥鹿茸元氣飲、鹿茸精華液、鹿茸龜鹿三寶膠囊、鹿茸酒釀桂圓鳳梨酥等，歡迎嘗鮮選購。此外，中華民國鹿產品運銷合作社理事主席王登教為感謝防疫期間第一線辛勞的醫護人員，致贈佳里奇美醫院鹿茸元氣飲及鹿肉乾，慰勉醫護人員補足滿滿元氣。

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