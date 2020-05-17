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總統府遭駭直接交辦刑事局　警透露陸網軍曾從日本大規模攻台

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▲▼【疾管署忙防疫遭駭2】中國駭客頻入侵　鎖定蔡英文及柯P病歷下手。（圖／鏡週刊提供）

▲有媒體指出中國駭客頻入侵台機關網站，主要是鎖定蔡英文及柯P病歷下手。（圖／鏡週刊提供）

記者張君豪／台北報導

隨著520總統副總統就職大典前夕，15日總統府驚傳電腦郵件伺服器遭駭客入侵，有部分媒體收到總統府網域寄出電子郵件，並夾帶數個疑似內部政策、府院開會的匯錢資料，總統府則證實16日下午派員前往刑事警察局報案，刑事局由當天值日的偵四大隊依規定受理總統府報案後，目前將案件轉交專精電腦網路科技犯罪的偵查第九大隊以及專擅警界內部系統資安規劃的科技研發科主導偵辦。

但知情人士透露，根據掌領國家資訊安全的行政院資通安全處（以下簡稱資安處）一般政府機關的遭駭客入侵資安案件，資安處多會交由今年剛投入大量人才、資金成立的調查局資安工作站進行追查，但第一時間府方居然選擇向刑事警察局報案求助，無異讓調查局顏面無光、也引發調警界內部討論熱議。

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲知情人士透露、大陸網軍對台灣政府機關進行攻擊早非首例。（資料照片）

因總統府網域資安防護等級相當高，駭客要直接從外部網路攻入可能性極低，刑事局認為，有可能是總統府部分人員工作時有內外網混用情況，或者府方人員收發郵件時，不慎點選有惡意程式碼的檔案連結，另外未經資安認證的外接儲存器，連到總統府內網，也會導致電郵伺服器遭駭客掌握。

警方私下透露，若目前部分媒體、政治人物收到的惡意檔案純屬變造，那表示可能是網軍駭客循假消息進行輿情攻擊，但若流出的檔案真屬內部文件，就代表總統府電郵系統已遭外人掌握，駭客已經打入總統府網路系統內；但實情究竟如何仍需等警方調閱承包總統府網域的網路公司伺服器後，才能釐清總統府受災情形。

警方指出，往年有特別的案例值得國內政府機關警惕；多年前曾有中國駭客網軍，為大規模竊取台灣政府機密，遠赴重洋到日本開設IT產業公司，藉此在日本購買伺服器主機、合適電腦硬體對台灣發動網路攻擊，早在2015年日本東京警視廳專責電腦犯罪的科研所、外勤幹員曾破獲中國網軍以此手法對台日政府機關實施網攻。

當時日本警方收網後隊查扣電腦進行數位鑑識，居然起獲大批台灣行政院各部會的內部電子郵件、加密公文檔案資料，網軍甚至羅列整理出台灣政府政機關的網域、內網的位置和漏洞通訊端口「說是台灣政府網路攻略大全也不為過！」

日本警方當時緊急通知台灣政府派員前往交接網軍竊取走的機敏資訊，台灣則緊急透過外交管拿回這批資料，但台日雙方都確信這些政府機敏資訊早已流向中國大陸。加上之前關乎台灣交通、金融、科技重大產業包含中油、台塑以及部分銀行、上市櫃科技產業接連被駭，對岸網軍是否要趁蔡英文520就職前發動另一波網路戰爭則有待觀察。

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