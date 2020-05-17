獨／國家級警報43天後...墾丁解鎖「黃金4小時」搶客！「美哭」海上夜景曝

記者吳奕靖、許宥孺／墾丁報導

屏東墾丁在4月4日清明連假響起國家警報之後，整個業績就如同雪崩式下滑，撐了超過一個多月，國內新冠肺炎的疫情相對穩定，疫情指揮中心將陸續解禁，現在墾丁旅宿業者準備搶客，4月1日墾管處解禁遊艇港的出港時間，有旅宿業者要推出像是香港夜遊維多利亞港，從海上換個角度來「夜賞墾丁之美」。

▲4月1日延長出港時間，夜墾丁搶客玩法曝光，從海上看夕陽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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其實受到疫情影響，很多人都不知道從4月1日開始，原本墾丁遊艇港的出港時間是在晚間六點之前，現在已經延長到了晚間十點鐘，也就是說到了晚上九點五十九分之前都可以出港，這個開放政策對墾丁旅宿業者有非常大的好處。

墾丁當地船長正哥就說：「最多就是包船遊艇，以前就是上午一班、下午一班，有些人不見得要玩這個，現在有很多民宿老闆在問有沒有晚上載客出去，就像是香港說的游船河，開船到大灣那邊，從海面看上去，大灣燈光很漂亮，夏天的風浪是很平穩的」。正哥說這種從海上夜賞墾丁的玩法，大約2個小時以內，就是吹吹海風、吃點東西就回來。

▲4月1日延長出港時間，夜墾丁搶客玩法曝光，從海上看夕陽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲4月1日延長出港時間，夜墾丁搶客玩法曝光，從海上看夕陽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲4月1日延長出港時間，夜墾丁搶客玩法曝光，從海上看墾丁夜景 。（圖／旗艦潛水度假村提供）

▲4月1日延長出港時間，夜墾丁搶客玩法曝光，從海上看夜景 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實這種夜賞墾丁的玩法，過去有很多人在問，但是礙於墾管處的出港規定，所以都無法推行，而且現在出港時間解禁延後4個小時，其實不只是夜賞墾丁，就連在海上欣賞夕陽也都可以，之前想要欣賞夕陽，就得要在六點之前出海，可是墾丁落日大約都在六點多之後，讓遊客在船上等待，就等於多晃，就怕到時發生暈船掃了興致。

正哥說現在延長4個小時，可以推行的海上夜間活動就多了許多商機，像是看夕陽、看夜景、夜間潛水以及夜釣等，所以現在不少旅宿觀光業者看準這個4小時的黃金時間，都已經在進行相關配套規劃，就等之後疫情逐步解禁，政府在推行國旅卡、旅遊補助時，好好的賺上一筆來彌補之前的疫情損失。

▲4月1日延長出港時間，夜墾丁搶客玩法曝光，夜間潛水 。（圖／旗艦潛水度假村提供）

▲4月1日延長出港時間，夜墾丁搶客玩法曝光，夜間釣魚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）