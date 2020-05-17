日本食物都好吃？他曝「5大夯品」台灣人竟吃不慣　網：根本就沒熟的麵糊

▲台灣人吃習慣焦脆的章魚燒了，吃不慣軟爛的正宗作法。（示意圖／黃士原攝）



記者黃可昀／綜合報導

日本飲食文化和台灣相近，像是拉麵、壽司、壽喜燒等等美食在我國都十分受歡迎，但這些食物傳過來以後都有經過改良，才更符合台灣人口味。一名網友表示，日本確實有幾樣我們吃不慣的食物，他列舉了5項常見美食，隨即引發許多人共鳴。

最初由一名網友在PTT發問，大家都誇日本東西很好吃，似乎在當地吃飯不用怕踩雷，但「日本有沒有很難吃的東西？」或是排了很久的名店，真正吃下肚才發現和想像的味道有落差？網友列舉了以下5種例子：

請繼續往下閱讀...

1、章魚燒

在台灣夜市買到的章魚燒都是半煎炸方式，外皮酥脆、內餡軟嫩，表面再鋪上滿滿美乃滋與柴魚片，但其實正統日式章魚燒口感偏軟爛，「放的美乃滋是酸口居多，台灣是甜美乃滋，所以台灣人吃不慣。」

2、拉麵

近幾年越來越多日本品牌拉麵進駐台灣，2017年一蘭拉麵來台更是將台灣的拉麵風潮推上巔峰，「但其實幾年前的正宗拉麵在台灣根本爆炸，太油太鹹湯無法喝什麼的」，日本人喜歡湯頭濃郁的吃法，但多數台灣人很難適應這種重口味。

▲日本拉麵湯頭濃郁，口味偏鹹。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



3、涮涮鍋

日本老店的湯底都是一鍋水加一片昆布乾，台灣人可能會想說是開水煮肉片，吃起來沒味道，其實這種煮法「主要是讓你吃肉片與蔬菜的原味，搭配胡麻醬或酸桔醬」，結尾再加入白飯把湯底煮成雜炊粥。

4、冷便當

日本盛行冷食文化，一般上班族和學生帶的都是冷便當，「除了某些現作的豬排飯、牛丼、生薑豬肉便當，很多是冷漢堡，鯖魚等，配菜也是沙拉，醃漬物」，習慣食物趁熱吃的台灣人到日本可能會覺得很奇怪。

5、澱粉+澱粉的組合

台灣人把煎餃當成主食來吃，但到了日本，煎餃卻變成一種配菜，日本人喜歡「吃白飯配煎餃」，或是拉麵配炒飯、通心粉沙拉配白飯，這種澱粉配澱粉的組合方式在台灣比較少見。

網友回應，「這幾個還好吧，我覺得納豆、炸串、湯豆腐、箱壽司台灣人接受度應該比較低，冷便當很好吃啊」、「日本章魚燒根本就沒熟的麵糊」、「冷便當跟納豆、醬菜真的令人不敢恭維」、「日本任何有紅豆餡的我都嚥不下，因為都是爆甜。」