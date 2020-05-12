排隊1小時後悔！他好奇「日本有難吃的東西？」　網噓爆3大地雷：台灣屌打

▲台灣人非常愛到日本旅遊（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／周亭瑋報導

日本是許多台灣人旅遊首選，對於各種精緻美食更是難以抗拒。就有網友好奇，是否有名氣響亮，卻讓人搖頭的「地雷食物」，一席話掀起熱議，而噓聲最高的有煎餃、章魚燒等，鄉民紛紛直呼超幻滅。

網友在PTT八卦板發文提到，「我看台灣人去日本阿，都說哪個好吃哪個好吃，好像那裡什麼都好吃，那請問有沒有日本的排隊名店，你排了1、2個小時後，就覺得X...好難吃的店呢？」

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▲章魚燒最讓人失望。（圖／記者陳世昌攝）

其中，日本的章魚燒、煎餃和水餃最被嫌棄，鄉民們紛紛表示，「章魚燒不好吃...像要糊掉一樣」、「章魚燒台灣人可能吃不慣」、「章魚燒台灣屌打」、「章魚燒、大阪燒都是看起來好吃到不行，實際吃到就...」、「說煎餃難吃的是不是沒吃過日本水餃，水餃更難吃」、「餃子真的很難吃，八方屌打」、「醬油丸子和章魚燒見面不如聞名，台灣的還比較好吃」。

其實，就曾有網友到當地遊玩， 吃下傳說中排隊超久的章魚燒，怎料入口後大失所望，他表示，日式章魚燒皮偏軟，醬太鹹，優點只有章魚很大塊，「台灣夜市那種章魚小丸子完全屌打。」

另外，不少人也留言直呼，「日本很多東西都是很好看，但吃起來不怎麼樣」、「中華料理全系列」、「串炸。台灣鹹酥雞海放至少十條街」、「去京都車站地下街吃看看日式義大利麵就知道了」、「尤其是什麼擔擔麵。我如果到日本再吃一次中華料理，我就......」。

▼許多鄉民直呼，台灣餃子大勝。（圖／記者黃士原攝）