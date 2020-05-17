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為防疫取消社工探視...日獨居6旬翁「水表好幾天沒跳」孤獨死在家中

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▲▼ 南町團地內部照。（圖／翻攝自福島縣復興中心官網）

▲事發的復興住宅內部照。（圖／翻攝自福島縣復興中心官網）

記者王佩翊／編譯

日本福島縣南相馬市浪江町一間專門提供福島核災災民居住的復興住宅「南町團地」13日傳出，有一名60多歲的男性住戶被市公所人員發現，已經長時間沒有使用過水電。公所人員擔心男子出事，因此派人破門進入該男子家中，沒想到竟發現他早已病死家中多時。據了解，浪江町社會福祉協議會每個月都會派社工定期探訪獨居老人，然而近日受到疫情影響，自2月起便取消一切探訪行程，改由電話聯絡，怎知卻造成憾事。

根據《讀賣新聞》報導，死亡的60多歲老翁平時自己一個人住在這棟復興住宅的5樓，浪江町社會福祉協議會的社工原本每個月都會親自探訪老翁，確定健康狀況，但是年初新冠肺炎疫情爆發，為了減少感染風險，社協決定取消社工親自探訪行程，改以電話聯絡，確認獨居老人的身體健康狀況。

雖然該復興住宅沒有自治會，但在福島縣政府的安排下，該復興住宅固定會在每棟推派出一名住戶擔任管理人，負責處理社區事務，但是老翁居住的該棟住宅自4月起管理人從缺，雖然政府曾安排民間業者代為巡視，不過當時並未發現老翁的屋內有何異樣。

社協表示，老翁在3月上旬最後一次與生活支援諮詢人員通話後，就徹底失聯。南相馬市公所人員日前發現，老翁屋內的水電已經長時間沒有使用過，懷疑老翁出事，這才連忙派市公所職員前往探訪，沒想到破門而入後竟發現老翁已在家孤獨死，初步判定死因應為病死。

老翁的一名64歲鄰居聽聞消息後難過表示，「雖然他平常鮮少和鄰居互動，但是因為身體健康，經常可以看到他早上在散步的身影。他也常常自己到附近超市買菜，每次社區有打掃活動都會主動參加。如果我再多關心他一點，說不定就能夠幫他一把了。」

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