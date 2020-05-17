新冠毒株突變「差異達270倍」！浙大研究揭4國家地區最危險

▲新冠病毒毒株突變後，毒性差異極大。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

實習記者陳妙津／綜合報導

浙江大學研究團隊的最新研究發現，新冠病毒大幅改變致病性，至少已出現30種突變毒株，最毒的毒株病毒量比最溫和的病毒株高出270倍，其中又以中國浙江省、西班牙、義大利及美國紐約四地的病毒株毒性最強，而最溫和的病毒株則在非紐約的美國病患身上發現。

據陸媒報導，該篇論文由中國工程院院士李蘭娟領軍研究，並發布於medRxiv上，目前尚未經同儕審查。研究團隊採集了11名被收治在浙江大學附屬醫院的新冠病患的病毒樣本，進行超深度定序後發現，病毒株上有33個突變，每個毒株上至少出現1個突變，其中19個是首次被發現的全新突變，說明病毒株的變異與多樣性被大大低估。

研究團隊也發現，病毒株的毒性差異可達270倍之高，其中一種三核甘酸突變可大幅增強病毒的複製速率及致病力，讓新冠病患持續45天保持核酸檢測陽性犯應。此外，研究結果指出，最致命的毒株種類在中國浙江省、西班牙、義大利及美國紐約的病患身上被發現。

中央研究院也發現新冠病毒演化為6大類。中研院院長廖俊志當時表示，「變異性愈高，死亡率愈高。」中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則表示，RNA病毒本就會演化，幾個月以來，隨著各國持續傳播，病毒基因也會持續變異，不過好在台灣近日未出現境外移入個案，因此未出現病毒演化變異的情況。