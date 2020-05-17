動物森友會還能這樣玩！美國情侶「用遊戲拍婚紗照」超浪漫

▲不管是遊戲裡的虛擬世界還是現實生活，都是一樣的甜蜜！（圖／翻攝自Arabella Villanueva臉書）

實習記者簡立宇／綜合報導



雖然疫情影響了許多情侶的浪漫婚禮，卻也激發出超有創意的婚禮方式！美國就有一對新人，從去年9月便開始籌措婚禮，然而碰上疫情來攪局，婚禮被迫改變形式與時間，但他們卻想到可以在「動物森友會」上面「拍婚紗照」，逼真宛如真人的遊戲角色，做出各種甜蜜的動作，非常可愛！

根據《BoredPanda》報導，美國這對新人分別是阿拉貝拉（Arabella Villanueva）與山姆（Sam Redus）。他們認為，「疫情雖然會對現實生活帶來困擾，但卻對虛擬世界毫無影響」，所謂「山不轉路轉」，阿拉貝拉與山姆決定在「動物森友會」（AnimalCrossing）上拍一組讓他們永生難忘的婚紗照。

談及婚禮的靈感來源，阿拉貝拉表示，她與山姆在遊戲裡蓋房子時，覺得裡面有一條走廊開滿了花，還有蝴蝶翩翩飛舞，非常漂亮。於是他們就拍了一系列的「婚紗照」，並把現實與虛擬的對照圖放在臉書上。

「動物森友會」是任天堂出品的一款「生命模擬型態」遊戲，玩家扮演村民在擬人化的動物莊園展開生活。除了自己建造自己的村落，還可以連線與好友一同遊玩、互相拜訪。

任天堂出品的Switch 遊戲機因為《集合啦！動物森友會》於3月20日開賣，銷售量大增，另外因為疫情使「宅經濟」蓬勃發展，任天堂上年度的營收與營益，創下2009年以來的新高。