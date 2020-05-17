剛吃雞肉...嫩妹秒昏睡！遭囚禁「貨櫃屋凌辱4天」　逃脫前他還喊：再來做一次

▲小雨遭到阿宏囚禁4天。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名女子「小雨」（化名）日前和媽媽吵架後離家，而後遇到一名阿伯「阿宏」（化名），對方假好心地拿雞肉給她，並帶她到警局，而當時小雨還以為自己遇見好心人，怎料卻是被對方帶到貨櫃屋裡囚禁4天，並慘遭對方性侵。對此，法官認為，阿宏的行徑已經嚴重侵害到對方的身心靈，因此判他9年徒刑。

判決指出，小雨因為和母親吵架，在氣憤之下便從台南搭火車離家，最後在雲林的火車站遇到阿宏，由於當時小雨身上僅剩下不到100元的現金，手機也不能通話，在孤立無援之下，誤信了假好心的阿宏，對方也向她聲稱，「天色太晚了，明天就會帶妳去警局」，而小雨不疑有他，便跟著阿宏到了他位於林間的貨櫃屋。

過程中，阿宏拿出熱雞肉給小雨吃，怎料她一吃下之後就昏睡過去，而一見到小雨昏睡之後，阿宏立馬露出原形，強行性侵小雨得逞，甚至還在過程中不斷宣稱，要和小雨生孩子，行徑相當誇張。此外，阿宏還會在貨櫃屋內喝酒、揮舞鐮刀，讓手無寸鐵的小雨更加害怕，才因此慘遭對方軟禁。

更加離譜的是，小雨被囚禁4天後，好不容易找到機會打給母親求救。怎料，在她逃脫之前，阿宏還不斷要她脫下褲子，要求她和自己再做一次，行徑相當惡劣。此外，小雨逃脫後，疑似因為太過害怕而忘記了阿宏的姓名、貨櫃屋地點，直到9個月後在自己的包包裡找到對方的藥袋，才想起阿宏的名字並憤而提告。

對此，雲林地院審理後認為，阿宏的行徑已經觸犯強制性交罪，共四罪，各處有期徒刑6年8月，應執行有期徒刑12年，上訴台南高分院後，高分院法官改判9年徒刑，而案經上訴到最高法院後，最高院認為二審判決並無不妥，駁回上訴。

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