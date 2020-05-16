22歲男網愛國中妹..摩鐵「一夜壞壞」甩頭不理！還冷嗆：我有女友，玩妳而已

▲花花遭到阿傑的欺騙。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

一名22歲的男子「阿傑」（化名）日前在交友軟體上認識了國中少女「花花」（化名），而他不僅欺騙對方自己單身，還將人帶到汽車旅館發生性關係，更誇張的是，阿傑事後不僅對花花不讀不回，甚至還嗆聲說，「我只是玩玩」。對此，法官審理後依法判他3年徒刑。

判決指出，阿傑與花花是在交友軟體上認識，而先前阿傑不僅未告訴花花自己並非單身，還在認識不到一個月時，就將人帶到摩鐵發生性關係。怎料，一夜激情之後，花花卻再也聯絡不上對方，到臉書搜尋之後才發現，原來阿傑早就已經有女友，難堪的事實讓花花徹底心碎。

花花指出，「後來他就不回我，我就去臉書察看他的狀況，才知道他有女友，對我只是玩玩。發生性行為那天在車上時，我有問他有沒有女友，他跟我說沒有。」對此，法官認為，阿傑跟花花只在網路上認識一個月，卻在明知被害人年齡，對性行為之相關智識及自主能力均未成熟的情況下，為滿足自身性慾，因此危害花花身心發育，所為實屬不該。

對此，苗栗地院審理後，依犯依對於未滿14歲之男女性交罪，判他3年徒刑，而阿傑不符一審判決，上訴到二審，但二審法官不採信其說詞，駁回上訴，整起案件經上訴到最高法院後，最高院則認為，判決並無不妥，駁回上訴。

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