會考登場遇夏日　黃敏惠貼心準備抗熱涼風扇

▲嘉義市長黃敏惠贈送考生抗熱涼風扇為會考考生加油。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國中會考將於16、17日二天登場，因應新冠肺炎疫情，今年不開放家長陪考，嘉義市長黃敏惠為替考生加油打氣並炎炎夏日卻無法入考場陪考的家長放心，她特地為考生精心準備抗熱小物涼風扇，讓考生在炎熱的天氣下，能感受到她為大家加油。

黃敏惠表示，全世界正受新冠肺炎疫情考驗，今年參與國中教育會考的考生們是堅強且勇敢的，除需配合防疫工作外，更能持續並堅持到底為考試而準備，肯定所有考生勤勉付出，也期勉考生當日也要以平常心應試，才能有最佳表現。並呼籲家長，孩子前進的動力，來自於家人的支持與鼓勵，也是最堅強的後盾，請家長能在這最後衝刺階段，關心孩子健康狀況，提醒孩子健康吃、安心睡，儲備更多能量保持最佳狀態，與孩子渡過學習歷程中第一場重要考試。

▲黃敏惠呼籲考生考場應注意事項 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，配合防疫措施，考生進入考場須量測體溫、配戴口罩，休息及用餐也要保持社交距離，雖不開放入場陪考，各考場也安排了足夠的考生服務隊提供考場服務，並加強環境清潔及消毒，請家長們放心。



教育處林立生處長表示，針對位於嘉義市轄內嘉義高中、嘉義女中及嘉義高工3個考場，已請台灣電力公司、自來水公司、警察局、環保局等就考場電力、供水、交通安全維護及進行環境消毒等給予協助。會考當日就臨近考場之活動，也已請各單位務必配合降低音量，相關工程亦暫停施工，以維護考生最佳權益。

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