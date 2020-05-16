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國中會考疫情下登場！家長不捨孩子口罩要戴整天：很擔心悶壞了

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▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲考生進校前必須先出示准考證再量體溫。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國中會考今（16 日）登場，全台約21萬名考生應試，這是新冠肺炎疫情爆發後第二場採高規格防疫的大型考試，沒戴口罩完全不能進考場。《ETtoday新聞雲》到學校直擊，一大早許多家長、學生提早準備進場，部分家長說無法進入學校陪考，很不捨孩子要戴一整天口罩應試。

今年碰上新冠肺炎疫情，考生及家長均不得進入試場教室，且為避免過度群聚，並配合防疫措施，將進行體溫量測，請遵照各考場學校動線進場，體溫過高者（額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度）不得進入。且口罩和准考證一樣重要，考生進入考場沒戴口罩，勸導又不配合，該科不計分。

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▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲不少學生說，爸媽都有特別提醒口罩不能隨便拿下來。（圖／記者許展溢攝）

士林高商舉例，這次有8所國中在士林高商應試，約準備30幾間教室、4間備用教室，事先通知各校，學生必須分批入場，學生進校門前要先出示准考證，接著要看有無戴口罩並量體溫，若沒問題學校安排的人員會趕快引領學生進入教室。另外，中午休息用餐也規定不能外出，只能在教室。

有家長向《ETtoday新聞雲》表示，本來都想好今年要陪小孩上考場，沒想到有疫情，尤其規定考生在試場內要全程佩戴口罩，很不捨他們要這樣悶著一整天，很怕悶出問題。不過，有家長則說雖然無奈也沒辦法，身體健康最重要，該怎麼防疫就怎麼做，不會一直留在校外，會等今天科目都考完再來接小孩。

▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲▼考生及家長均不得進入試場教室。（圖／記者許展溢攝）

▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

大部分學生都說，該準備的都有準備，不緊張，一切都平常心。對於一整天都要戴口罩，有學生說感覺會很悶，但不少學生認為現在為了防疫，平常在學校或外出也都會戴口罩，不太有影響。只是很多學生指出，爸爸、媽媽會比較擔心，因為事先都特別提醒要注意口罩千萬不能隨便拿下來。

國中會考首日考社會、數學、國文和寫作測驗。教育部指出，今年因應疫情挑戰，在「維護考生權益、維持考試公平、保護考生及試務人員健康」的原則下，109年國中教育會考全國試務會業與教育部、中央流行疫情指揮中心、防疫專家、冷氣及電力專家共同研議各種應變事宜，包括：全面佩戴口罩、進考場前量測體溫、不開放陪考、試場開冷氣及開啟前後門及所有窗戶、加強試場及休息區消毒、管制考場進出動線等。

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