節省妹「精算衛生紙每抽價格」　網喊：是樂趣！他揭關鍵「算抽數沒意義」

▲衛生紙種類繁多，該從何選起才好？（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

在「物價飛漲、唯有薪水不漲」的時代，精打細算也能讓荷包別消瘦得太快。有網友表示，衛生紙品牌眾多，妹妹每次買的時候都會精算到每抽的價格比價，令他很是無奈。雖然不少網友附和「這是樂趣」，但也有人點出關鍵，認為意義不在於此。

一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示賣場賣的衛生紙品牌眾多，價錢、抽數都不一樣，但是妹妹為了比價，竟然精打細算到算「一抽多少錢」，讓他看傻表示「價錢真的沒有你想像差很多好嗎？」

請繼續往下閱讀...

原PO說，妹妹認為錢難賺，所以真的很節儉，不是會輕易花大錢的性格。且妹妹除了衛生紙之外，就連油水類也會算到一毫升多少錢，非常仔細。

▲不少網友和原PO妹妹一樣，會算到每抽多少錢。（圖／記者陳俊宏攝）

不過貼文一出，不少人都說畢竟景氣不好，算得細一點也沒有壞處，「我以前讀書跟剛出社會也會這樣」、「可以娶回家了」、「我也會算啊，這是考量也是樂趣」、「算比價是樂趣啊」。

然而也有另一票網友認為，如果單算「抽數」是比較沒有意義的，畢竟還有材質優劣的差別，「我觀察過，便宜的就比較小張」、「要算紙漿重量」、「有的衛生紙薄有的衛生紙做得比較厚，真的要細算，就要每一包都買來用看看，比較紙張細緻粗糙厚薄」。

►戴口罩也要記得保養！

