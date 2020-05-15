自改車色被路人酸「錢多耍帥」　小二女護媽：才不是屁孩！下句神補刀笑炸

▲女網友自己改車子顏色（紅車）被酸屁孩，女兒急忙跳出來護航 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名媽媽日前在路上無意間聽到路人對她的車指指點點，嘲諷是「屁孩花錢耍帥」。沒想到她還沒出聲，一旁的國小女兒就先跳出來護航，反擊「我媽媽不是屁孩」。不過女兒下一句話也讓她哭笑不得，傻眼表示「根本豬隊友」。

「後面那句是不是多了？」一名媽媽在臉書「爆怨公社」中發文，她表示14日和女兒等過馬路時，聽到一旁情侶正在交談。只見女子指著原PO的車說道「貼這個顏色好漂亮喔！」但男友聽了卻吐槽「那一定是屁孩錢多耍帥的啦！」

請繼續往下閱讀...

沒想到原PO小二的女兒聽到這裡，忍不住氣噗噗出聲替媽媽護航，「那是我媽媽的車，我媽媽自己貼的，我媽媽才不是小屁孩！我媽媽是大人是老屁孩！」

雖然女兒捍衛媽媽的行為讓原PO感到很窩心，不過最後一句補刀卻讓她傻眼「是不是太多餘了」，隨後也為孩子莽撞的態度向情侶致歉，「女兒當時超激動的！」

網友們看完笑噴，紛紛表示女兒太真，「豬隊友的概念」、「原來以為女兒是要幫你出一口氣，原來是要捅你一刀」、「太誠實也是一種困擾」、「其實你不需要道歉」、「忍不住笑了」。

其它車友則是大讚原PO的車子很好看，「這紅色顯現的出高貴氣質的表現」、「45歲老屁孩路過」、「我也想貼這個色」、「紅色的很帥」。原PO對此也回應，她真的獨愛紅色，小至錢包、大至沙發和車子，通通都是選用紅色的。

►滑新聞也能變美麗！

