兒子天生小耳症　公園婆媽「無聊推測」：不然耳朵怎會黏起來？媽氣炸

▲原PO兒子天生患有小耳症。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

雖說民間不免流傳著許多迷信，然而過度相信還是不太妥當。一名媽媽就抱怨，自己帶著患有小耳症的兒子出門時，總是有婆媽前來詢問，有些人甚至還把這狀況歸咎於「孕期觸犯禁忌」，讓她心裡極度不是滋味。不過貼文一出，網友們都群起安慰，表示無須理會，「很無聊的婆媽」。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己的第三個孩子天生患有「小耳症」，雖然出生時聽力測驗沒通過，但滿月後安排聽力和腦波檢查都是正常的，只是耳朵無法正常發育，每年追蹤一次即可。

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媽媽表示，兒子現在9個多月大，平時對聲音都是有反應的，無奈每次帶去公園玩時，總會有些婆婆媽媽問她小朋友耳朵怎麼了。原PO解釋這是天生小耳症，雖然耳朵發育不全，但聽力正常，沒想到婆媽總是有別的話說，「你是不是孕期有碰剪刀」、「你是不是孕期時有拿膠水？不然耳朵怎麼會黏起來」，令她覺得很刺耳。

原PO無奈表示，要講閒話就私底下講就好，不解為何要在她面前故意刺激，「『天生小耳症』這5個字很難理解嗎？」

▲婆媽質疑原PO在懷孕期間觸犯禁忌。（示意圖／取自pixabay）

抱怨文一出，網友紛紛安慰表示「很無聊的婆媽」、「我小叔也有小耳症...我婆婆一直說是公公拿鐵線綁喇叭鎖才這樣」、「我也是天生小耳症，還是快快樂樂的長大了」、「不要理他們，都2020了還在講這些」、「婆媽還會覺得自己很有道理」。

根據「財團法人羅慧夫顱顏基金會」網站，造成小耳症的主因，是因為胚胎形成外耳時產生病變，目前學理上尚未證實和遺傳有關，更不是因為驚動胎神所致。另外根據統計，亞洲地區每年約有30至40位小耳症新生兒出生。

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