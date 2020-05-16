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全台串聯點燈！台北101也加入　520線上演唱會再添金曲卡司

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▲▼520線上演唱會再添金曲卡司 全台串聯點燈景點已達8處。（圖／文化總會提供）

▲520線上演唱會再添金曲卡司。（圖／文化總會提供）

生活中心／綜合報導

第15任總統副總統就職典禮進入倒數，文化總會預計在5月20日當天晚上8時舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上演唱會，文總副秘書長李厚慶今（16日）表示，除了原有的黃金卡司外，曾入圍金曲獎最佳客語歌手並榮獲最佳客語專輯的黃子軒與山平快樂團，也會加入表演陣容。

李厚慶表示，黃子軒與山平快將會接在台中美秀集團的下一棒，在新竹州廳熱力開唱，這也是全台六地唯一的室內場地。雖然因為配合防疫措施，民眾無法到場觀賞，但希望大家還是能準時於線上收看，不但可以給表演者支持，更讓防疫英雄們感受台灣民眾的熱情與感謝。

「全台串聯，點燈相挺」是演唱會的重要開場亮點，許多知名地標與飯店都熱烈響應，除了原本的台北圓山大飯店、麗寶樂園渡假區、高雄85大樓、澎湖澎澄大飯店、金門金湖大飯店以外、桃園喜來登酒店、高雄漢來大飯店也紛紛加入串聯點燈。圓山飯店、麗寶樂園、85大樓、喜來登酒店，在當天會一起點亮「HERO」字樣；由昇恆昌集團經營的澎澄大飯店、金湖大飯店以及漢來大飯店，則是畫上「愛心」的圖樣。

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▲▼520線上演唱會再添金曲卡司 全台串聯點燈景點已達8處。（圖／文化總會提供）

▲台北101加入串聯點燈。（圖／文化總會提供）

而本次活動特別邀請台北101大樓壓軸驚喜現身，將以創意點燈方式同時點亮「HERO」和「愛心」，感謝每一位為台灣辛苦付出的防疫英雄。台北101的壓軸加入，也成功串聯了全台地標，象徵國人齊心，也讓「全台串聯，點燈相挺」活動更添精彩。

雖然不少飯店業者在此次疫情中受到衝擊，但李厚慶感性說道，他們沒有因此而沮喪，反而積極參與這次的演唱會，這樣的團結與溫暖令人動容又感激。他舉例，台北圓山大飯店董事長林育生親自督導這次的點燈活動；麗寶樂園的摩天輪為了配合點燈，提早打烊；高雄的85大樓則是四面都會打上不同的加油字樣；而離島的澎湖和金門，這次也因為有兩家大飯店的齊力合作，讓這場演唱會的愛跨海「零距離」，離島國民也可以在當地感受滿滿的暖意。

「Stay home就是最好的支持！」李厚慶表示，演唱會的轉播平台為文化總會Youtube、中華電信MOD、中華電信 Hami Video、Yahoo TV、LINE TODAY、MTV頻道，誠摯邀請大家按讚、留言、加分享，一起成為防疫英雄們最暖的後盾！

▲▼520線上演唱會再添金曲卡司 全台串聯點燈景點已達8處。（圖／文化總會提供）

▲▼全台串聯點燈景點已達8處。（圖／文化總會提供）

▲▼520線上演唱會再添金曲卡司 全台串聯點燈景點已達8處。（圖／文化總會提供）

▲▼520線上演唱會再添金曲卡司 全台串聯點燈景點已達8處。（圖／文化總會提供）

▲▼全台串聯點燈景點已達8處。（圖／文化總會提供）

▲▼520線上演唱會再添金曲卡司 全台串聯點燈景點已達8處。（圖／文化總會提供）

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